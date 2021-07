Auch der Unternehmer Jan Hanselmann ist von den Bildern aus den vom Hochwasser zerstörten Orten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen schockiert. Doch er will sich von den Bildern der Zerstörung und des Leids nicht lähmen lassen. Hat deshalb seine Firma mit Sitz im Industriegebiet in Roßfel...