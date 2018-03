Wohnen Flüchtlinge können nicht weg

Crailsheim / Andreas Harthan

An diesem Nachmittag wolle sie „keine zweite Kröte“ schlucken, sagte Helga Hartleitner (SPD) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates, und deshalb stimmte sie gegen die Anmietung eines Hauses des Landkreises durch die Stadt. In der Friedrich-Heyking-­Straße in Crailsheim hat der Landkreis vor Jahren fünf Häuser zur Erstunterbringung von Flüchtlingen bauen lassen. Eines dieser Gebäude wird nun von der Stadt für einen jährlichen Betrag von rund 45 000 Euro angemietet – zur Anschlussunterbringung von Geflohenen.

Doch Flüchtling und Flüchtling ist nicht dasselbe. Der Landkreis ist für die Erstunterbringung zuständig, die Kommunen sind es für die Anschlussunterbringung von anerkannten Asylanten oder Flüchtlingen mit einem Bleiberecht. Weil bei Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung der Gedanke der Integration eine größere Rolle spielt, ist es nicht üblich, sie in Sammelunterkünften unterzubringen. Deshalb stimmte nicht nur Hartleitner gegen das Vorhaben in Crailsheim. Auch Charlotte Rehbach (Grüne) und Uwe Berger (CDU) zeigten sich skeptisch.

Die Stadtverwaltung verweist darauf, dass sie für Einzelpersonen mit Bleiberecht keinen Wohnraum mehr hat, für diese Menschen also die Wohnungen freigeben müsste, die eigentlich für Familien vorgesehen sind. Deshalb schlage man die Anmietung eines Gebäudes in der Heyking-Straße vor, denn dort könnten bis zu 36 Einzelpersonen (jeweils zu zweit in einem Zimmer) einquartiert werden.

Fachbereichsleiter Christoph Jung aus dem Rathaus berichtete in der Gemeinderatssitzung, dass es Flüchtlinge gebe, die gar nicht weg wollten aus der Heyking-Straße. Es stehe jedoch auch für die Verwaltung fest, dass die dortige Anschlussunterbringung nur eine vorübergehende Lösung sein könne. Mit einer Mehrheit von 22:13 Stimmen sprach sich das Stadtparlament für die Übergangsregelung und die Anmietung aus.

Bleibt die Frage, warum Stadträtin Hartleitner von „zweiter Kröte“ sprach. Weil es beim Tagesordnungspunkt zuvor um den Bau einer Unterkunft für bis zu 90 Flüchtlinge im Gewerbegebiet „Hardt“ ging, und es sich auch dort um Anschlussunterbringung handelt. Schon bei diesem Thema hatte nicht nur Hartleitner Bauchweh, etliche Stadträte stimmten nur widerwillig zu. Sie kritisieren, dass bei einer Unterbringung im Industriegebiet nicht von Integration gesprochen werden könne.