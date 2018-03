Konzert Flinke Finger erzeugen Klangbilder

Crailsheim / Hans-Peter König

Eine Konzertkritik über Ramin Bahrami zu schreiben, heißt eigentlich Eulen nach Athen zu tragen. Denn was soll man an einem solchen Welt-Künstler schon kritisieren? Aber etwas zu kritisieren heißt auch, das Positive herauszustellen. Nun lobt aber der Süddeutsche, insbesondere der Hohenloher im Normalfall nicht gerade besonders gerne besonders viel. Wie also das Dilemma lösen?

Beginnen wir einmal damit, dass der in Teheran geborene Künstler eine besondere Idee hatte: Am 21. März, also genau heute vor 333 Jahren, wurde Johann Sebastian Bach in Eisenach geboren. Da dieses Jubiläums auf der ganzen Welt gedacht wird, fiel es dem mit Crailsheim eng verbundenen Pianisten – seine Mutter und sein Bruder leben hier, und er selbst macht auch immer wieder Station – ein, hier ein Jubiläumskonzert zu geben. Bereits vor ein paar Tagen hatte er dazu einen Workshop am Albert-Schweitzer-Gymnasium mit Musiklehrerin Corinna Just durchgeführt.

Virtuose Meisterlichkeit

Nun konnte er in einem fast voll besetzten Rathaussaal einem äußerst aufmerksamen Auditorium sein musikalisches Idol und gleichzeitig seine eigene virtuose Meisterlichkeit wieder einmal vorstellen. In einer halbstündigen Einführung brachte Bahrami neben der Vermittlung musikalischer Kenntnisse auch eine Laudatio auf Johann Sebastian Bach als Universalgenie vor, der schon von Goethe und Einstein gewürdigt worden sei. Bach, der nie über Deutschland hinausgekommen sei, habe sich mit europäischer, will heißen vorwiegend italienischer und französischer Musik beschäftigt und so eine Art Synthese geschaffen. Dem Publikum war es vergönnt, vorab eine Kostprobe des artistischen Könnens des Pianisten zu erhalten, denn er spielte – quasi „mal eben so“ – gleich die erste Partita, und zwar auswendig.

Nachdem sich der Saal fast vollständig gefüllt hatte, begann Bahrami sein Jubiläumskonzert nun vor dem großen Publikum; seine Noten brauchte er nicht wirklich. Von den sechs Partiten, die Bach zwischen 1726 und 1731 veröffentlichte, brachte er die Hälfte zu Gehör. Zuvor hatte er bereits erklärt, dass eine Partita im Grunde genommen eine „Folge von mehreren in der gleichen Tonart stehenden Stücken“ ist, wie es auch der Duden definiert. Die Partita Nr. 1 (Bachwerkeverzeichnis 825) ist in B-Dur geschrieben und umfasst die Sätze Präludium (= Vorspiel), Allemande (französisch für „Deutsche“), Corrente (italienisch für Courante), Sarabande, drei Menuette und Gigue (alles Tänze, wie Bahrami erklärte). Bach folgte damit dem Muster der französischen Barockmusik, variierte oder ergänzte diese durch eigen Geschaffenes.

Stets frisch wirkende Musik

Bahrami einen artistischen oder exorbitanten Pianisten zu nennen, trifft in vollem Umfang zu. Immer gelingt es ihm, ohne dass man das Gefühl hätte, er müsse sich besonders anstrengen, die bachschen Klangkompositionen so umzusetzen, dass man nicht das Gefühl hat, es handele sich um jahrhundertealte verstaubte Musik. Sie wirkt im Gegenteil stets frisch und lebendig! Dass zwischen den einzelnen Sätzen so gut wie keine Pausen entstehen, trägt trotz der unterschiedlichen Art maßgeblich dazu bei, dass stets alles im Fluss ist.

Mit dem Thema „Bach und Tanz“ hatte Bahrami einen heiteren Abend versprochen. Diese Versicherung wurde auch mit der Partita Nr. 2 (BWV 826) eingehalten. Sie steht zwar in c-Moll und beginnt mit Grave-Adagio-Andante, führt aber über Allemande, Courante, Sarabande, Rondeau (Rondo) zu einem Capriccio. Besonders die Zuhörer in den ersten Reihen erleben mit, dass Bahrami außer dem Dialog mit seinem Instrument (und fast gar nicht mit seinen Noten) auch einen Dialog mit seinem Publikum führt, denn auch seine Mimik spiegelt stets seine jeweilige musikalische Gestimmtheit wider: Mal formen seine Lippen die Töne mit, mal spiegeln seine bebrillten Augen seine Tonalität, mal lächelt er seinem Publikum zu. Dabei verliert er nie die Bodenhaftung eines sich vielleicht als Genie sehenden Künstlers, sondern bleibt, seiner tatsächlichen Funktion als Künstler zum Trotz, stets Mensch.

Beinahe ohrwurmartig begann mit der sechsten Partita in e-Moll (BWV 830) der zweite Teil des Konzerts, deren Sätze Toccata, Allemande, Corrente, Air, Sarabande, Tempo di Gavotte und Gigue er erneut (welt)meisterhaft interpretierte. Dass der Pianist die Musik des barocken Komponisten geradezu in romantischer Manier präsentierte, verlieh ihr ein besonderes Flair.

Das abschließende Italienische Konzert (BWV 971), eigentlich Konzert in „italienischem Stil“, den Bach mit der kontrapunktischen Tradition verbindet, bildete einen klaren Kontrast zu den vorigen Stücken. Der Pianist, selbst mit einer Italienerin verheiratet und seit 20 Jahren Ehrenbürger von Catania, interpretierte die drei Sätze „ohne Bezeichnung“, Andante und Presto mit seiner ureigen(st)en Verve sehr kontrastreich und setzte damit deutliche Kontraste.

Mit prasselndem Beifall belohnt

Als Zugabe spielte er noch „das berühmteste Schlaflied der Welt“ (Bahrami) aus den Goldberg Variationen. Den letzten Vorhalt zog er dabei verschmitzt noch so in die Länge, als wolle er sich und seine Zuhörer nicht aus der Klangwelt von sich und Bach entlassen. Nach der dann doch notwendigen Auflösung wurde Bahrami – wie jedes Mal zuvor - mit prasselndem Beifall angemessen belohnt: welch ein musikalischer Leckerbissen!