Die Stadt Crailsheim und die Kirchen würdigen auf dem Ehrenfriedhof die Opfer des apokalyptischen Untergangs von Crailsheim am Kriegsende 1945.

Bis zum Frühjahr 1945 war Crailsheim ein schmuckes Landstädtchen, gewachsen in Jahrhunderten. Binnen weniger Tage lag alles in Trümmern, als der Krieg nach Hohenlohe kam.

Was bei zwei US-Luftangriffen am 23. Februar und am 4. April noch nicht in Schutt und Asche gefallen war, ging am 20. April 1945 bei der zweiten Besetzung der Stadt durch die US-Armee ebenfalls in einem apokalyptischen Zerstörungswerk unter. 95 Prozent aller Gebäude in der Innenstadt waren ausradiert, allein bei dieser letzten „Schlacht um Crailsheim“ starben 141 Männer, Frauen und Kinder aus Crailsheim und 81 Soldaten.

Erinnerung verankern

Es gibt nicht mehr viele Crailsheimer, die vor 74 Jahren den völligen Untergang ihrer Stadt nur wenige Wochen vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges noch als Augenzeugen erlebt haben. Umso wichtiger ist es, die Erinnerung an diese traumatisierende Katastrophe im kollektiven Gedächtnis der Stadt zu verankern.

Das geschieht auch alljährlich an jedem 20. April, wenn die Stadt (Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer legte am Mahnmal des Ehrenfriedhofes einen Kranz für die Opfer nieder) und die Kirchen bei einer Gedenkfeier auf dem Ehrenfriedhof an die furchtbaren Geschehnisse erinnern.

Geschichte Vor 74 Jahren: Auf Gaildorf wird gebombt Der Krieg zerstört Teile der Gaildorfer Innenstadt. Das Pückler-Schloss geht an Graf Gottfrieds Geburtstag unter. Die Stadtkirche brennt aus. Viele Menschen sterben.

Diakon Werner Branke erinnerte bei seiner Ansprache in der Gottesackerkapelle des Ehrenfriedhofes an seinen Vater, der im Juni 1945 aus der US-Kriegsgefangenschaft nach Crailsheim kam und „mit einem fast leeren Rucksack und großem Hunger“ in den Trümmern von Crailsheim stand. „Wir müssen aktiv daran arbeiten, dass die Erinnerung an den 20. April 1945 wachgehalten wird, wir müssen die Tradition weiterführen.“ Tradition bedeute in diesem Fall nicht, die Asche zu bewahren, sondern die Flamme der Erinnerung zu hüten. Der katholische Seelsorger sah hier vor allem die Schulen in der Pflicht. ­Diakon Werner Branke hob wie zuvor schon Dekanin Friederike Wagner die Symbolkraft der Gedenkfeier hervor, die heuer genau zwischen Karfreitag und Ostersonntag lag – zwischen Tod und Auferstehung Jesu und zwischen völliger Zerstörung und dem neuem Leben der Stadt.

Totenstille in den Trümmern

Der „Karfreitag“ für die Stadt Crailsheim bestand vor 74 Jahren aus einer Trümmerwüste, in der Totenstille wie am Karfreitag herrschte.

Projekt Geschichte der Crailsheimer Frauen soll sichtbar werden Stadtarchiv und Familienbildungsstätte wollen in einem Mitmachprojekt nach Geschichten von Crailsheimerinnen suchen.

Jesus Christus „hat in seiner Auferstehung Finsternis und Tod siegreich überwunden“, sagte Werner Branke. Die Auferstehungshoffnung habe auch den Crailsheimern im April 1945 die Kraft gegeben, „das alles durchzustehen und die Stadt wieder aufzubauen“. Gott stelle sich einer „bedrängten, bedrohten Welt an die Seite: 1945 und 2019“. Und „mit der Auferstehungshoffnung als Gesamtperspektive können wir die Erde verwandeln, können wir Crailsheim verwandeln“, sagte der Diakon.

Es sei gut möglich, dass bei der 100. Wiederkehr der Katastrophe im Jahr 2045 das gleiche Lied wie im Jahr 2019 gesungen werde: „Wenn einer im Dunkeln nicht verstummt, sondern das Lied der Hoffnung summt, um Totenstille zu überwinden, da kannst Du Osterspuren finden.“ Und auch Jesus Christus als Quell aller Hoffnung werde derselbe sein.

Das könnte dich auch interessieren: