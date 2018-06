Flächen im Freien neu gestalten

gra/es

Gerade jetzt in der heißen Jahreszeit möchte jeder gerne viel Zeit draußen verbringen. Eine nette Grillparty auf dem Balkon oder der Terrasse – wer träumt nicht davon? Matthias Telschow und seine Mitarbeiter kümmern sich darum, dass der Außenbereich optimal dafür vorbereitet wird. Der Wallhausener Balkonbau-Betrieb hat sich vor allem auf den Werkstoff Aluminium spezialisiert. Damit realisiert die Firma Balkone, Zäune, verschiedene Varianten des Sichtschutzes sowie Tore in zahlreichen Farben und Optiken. Kunden schätzen besonders die pflegeleichte Oberfläche des verwendeten Materials.

„Nachträgliche Balkonbauten zählen mit zu unserem Hauptgeschäft“, erklärt Telschow. Viele seiner Kunden haben individuelle Gestaltungswünsche, die Telschow gern erfüllt. Zu seinen Angeboten zählen außerdem auch Vordächer, Markisen und Terrassendächer. Projekte für den Spätsommer und Herbst sind bereits in Planung. Für alle Interessierten hat der Geschäftsführer eine Ausstellung an seiner Wallhausener Werkstatt eröffnet. Dort zeigt er seine Produkte und Arbeiten. „Hier kann jeder hin, wann er will und kann sich ein Bild von unserer Arbeit machen“, sagt Matthias Telschow.