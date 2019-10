Die berühmten Marktschreier vom Fischmarkt Hamburg sind wieder zu Gast in Crailsheim. Käse-Heiko, Bananen-Fred, Aal-Hinnerk und viele andere Verkäufer verkaufen humorvolle ihre Speisen und Waren auf dem Marktplatz in Crailsheim.

Wann ist der Fischmarkt in Crailsheim?

Am Samstag, 2. November hat der Fischmarkt auf dem Marktplatz in Crailsheim offen von 10 Uhr bis 20 Uhr.

Am Sonntag, 3. November ist von 11 Uhr bis 19 Uhr offen.

Was gibt es für ein Programm beim Fischmarkt?

Am Samstag um 14 Uhr ist das Bierkrugstemmen, bei dem die Teilnehmer Preise gewinnen können.

Am Sonntag zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr startet der Fischmarkt mit dem „Großauftritt der Marktschreier“ und Bratwurst für alle, wie es auf der Webseite des Stadtmarketings Crailsheim heißt.

Bildergalerie Fischmarkt in Crailsheim

Von wann bis wann ist verkaufsoffener Sonntag?

Die Läden in der Stadt können zwischen 13 Uhr und 18 Uhr am Sonntag, 3. November, öffnen.

Wo kann ich parken? Gibt es Straßensperrungen?

Die Parkplätze in Crailsheim sind ausgeschildert. Der Volksfestplatz ist frei für Autos. In der Crailsheimer Innenstadt werden Straßen gesperrt. Deswegen müssen auch Busse umgeleitet werden. Wie ihr gut zum Fischmarkt und verkaufsoffenen Sonntag kommt, haben wir in einem extra Artikel zusammengefasst.

Welche Stände gibt es am Fischmarkt?

Das Stadtmarketing Crailsheim spricht auf seiner Webseite von diesen Ständen:

Käse-Heiko

Nudel-Kiri

Knabber-Paul

Blumenspezialist „JAK-Peters“Bananen-Fred

Wurst- Herby

Fischspezialist Aal-Hinnerk

Im „Biergarten an der Fischmarktschänke“ gibt es unter anderem Grillwürste und Fischbrötchen

