Der Bau des neuen Firmensitzes von Hanselmann Gabelstapler in Roßfeld ist offiziell gestartet.

Manche Erfahrungen macht man erst in einem gewissen Alter. Friedrich Hanselmann etwa musste 54 Jahre alt werden, um seinen ersten Spatenstich mitzuerleben. Dass der Gründer und Inhaber von Hanselmann Gabelstapler letzte Woche beim offiziellen Baustart für den künftigen Firmensitz im Roßfelder Gewerbegebiet beinahe den symbolischen Akt des Spatenstichs vergessen hätte, sorgte bei den Anwesenden für einige Heiterkeit.

Ansonsten lief und läuft aber alles nach Plan bei Hanselmann Gabelstapler – sowohl beim Spatenstich am Rotebachring als auch in der allgemeinen Geschäftsentwicklung des Crailsheimer Schwerlastspezialisten. Das starke Wachstum in den letzten Jahren lässt das Unternehmen an seinem bisherigen Standort an der Roßfelder Straße aus allen Nähten platzen und mache den „großen, bedeutenden Schritt“ nun notwendig, wie Geschäftsführer Jan Hanselmann sagte: „Es ist wichtig, dass es weitergeht und dass wir immer innovativ unterwegs sind.“ Zehn Millionen Euro investiert der Schwerlastspezialist in das neue Gebäude, das von der Firma Leonhard Weiss gebaut wird und voraussichtlich im April 2020 fertig sein soll.

Nachdenkliche Worte fand nach dem Spatenstich Friedrich Hanselmann: Als Selbstständiger verspüre er eine große Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern und Kunden. Daher fühle er sich verpflichtet, „etwas Gutes für uns, die Menschen und die Stadt zu machen“. Das Unternehmertum sei manchmal alles andere als einfach, aber: „Man macht’s aus Leidenschaft. Sonst wäre es nur Pflicht und Arbeit.“

Ursprünglich war auf dem 17.000 Quadratmeter großen Areal am Rotebachring nur ein Verkehrszentrum geplant, aber dann sei die Entscheidung gefallen, den kompletten Firmensitz künftig nach Roßfeld zu verlegen. Eine Rolle dabei habe auch die Diskussion im Gemeinderat gespielt, die dem Kauf im Frühjahr 2018 vo­rausgegangen war, berichtete Jan Hanselmann. Einige Stadträte hätten damals die Fläche lieber an andere Firmen vergeben, die mehr Arbeitsplätze schaffen könnten als Hanselmann mit derzeit 40 Mitarbeitern. Vielleicht tragen die mittelfristigen Pläne von Hanselmann dazu bei, die Wogen wieder zu glätten: Es spreche nichts dagegen, künftig 60 bis 70 Mitarbeiter zu beschäftigen, meinte Jan Hanselmann. Um den Anwesenden zu verdeutlichen, wie viel Platz die rund 860 Stapler der Firma benötigen und „wie eng alles ist“, lud Jan Hanselmann im Anschluss an den Spatenstich zu einer Firmenbesichtigung am derzeitigen Standort ein.

Doch auch der neue Standort sei zu klein, um dort gleichzeitig Hauptfirmensitz und Güter­verkehrszentrum unterzubringen. Und so will sich Hanselmann in den nächsten Monaten um eine weitere Fläche in ähnlicher ­Größe in unmittelbarer Nähe des Roßfeldener Grundstücks bewerben. Weitere 58.000 Quadratmeter hat das Unternehmen bereits in Rot am See erworben. Dieses Areal soll entwickelt werden: „Produktionsbetriebe könnten die Fläche zum Teil nutzen und sich ansiedeln“, hatte Jan Hanselmann unserer Zeitung gesagt.

