Crailsheim „Finger weg von unserer Tochter“

Crailsheim / Jens Sitarek

Ein Crailsheimer ist Anfang Februar wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Was die Situation der Eltern erschwert: Der Täter läuft noch frei herum.

Erst musste er nur den Müll der Älteren runterbringen, dann ging einer mit ihm aufs Klo und zwang ihn vor sich auf die Knie. Uwe Trentsch kam als Zehnjähriger in ein Heim schwer erziehbarer Jugendlicher in der ehemaligen DDR. Vier Jahre wurde er sexuell missbraucht, jeden Tag. Dann fiel die Mauer. „Ich konnte es niemandem sagen“, sagt Uwe Trentsch, 42, heute. Aus Angst, er könne durch den Missbrauch in seiner Kindheit selber zu einem Sexualstraftäter werden, lief er davon, verließ sogar zwei Ehefrauen und drei Kinder.

Uwe Trentsch heißt wirklich Uwe Trentsch. Er will, dass nicht nur sein Schicksal öffentlich und bekannt wird, sondern auch das vieler anderer, die nicht so viel Kraft haben – damit ihnen geholfen wird. Es geht ihm darum, Langzeitfolgen zu verhindern. Und deshalb gründete er eine Selbsthilfegruppe von Betroffenen für Betroffene von sexueller Gewalt. Missbrauch ist, so blöd das klingt, sein Lebensthema.

„Die Leute können meinen Namen googeln – und sehen: Der hat es geschafft“, so sagt es Uwe Trentsch. Rund 12.000 Anzeigen wegen sexuellen Kindesmissbrauchs gab es 2016 in Deutschland. Dazu kommen Fälle physischer und psychischer Misshandlung. Die Dunkelziffer ist hoch. Aber: „Durch #MeToo kommt sehr viel hoch“, sagt Uwe Trentsch.

Wer sich mit ihm unterhält, muss natürlich daran denken: Da, wo Uwe Trentsch auftaucht, ist wieder jemand missbraucht worden. So wie in Crailsheim. Dort begleitet er gerade eine Familie. Zum Treffen Anfang März mit der Zeitung kommt er nicht alleine, er bringt den Vater des missbrauchten Mädchens mit, dessen Freundin und zwei Mitglieder des Vereins B.A.C.A. (Bikers Against Child Abuse). Die Mutter kommt nicht. „Es ist ihr zu viel“, sagt Uwe Trentsch.

Und was sagt der Vater? „Für mich ist es schwer zu fassen, dass in Crailsheim auch so was passieren kann.“ Er will, „dass die Leute nicht wegschauen“. Dass er in einer Patchwork-Familie lebt, machte es dem Täter vielleicht leichter. Zudem kannte er ihn von seinen Eltern: „Der hat früher auf uns aufgepasst. Ich habe dem wirklich vertraut. Er war ein guter Freund der Familie.“

„Wer kommt denn auf so was?“, fragt sich die Freundin des Vaters. Auch als der Mann dem Mädchen Turnschuhe schenkt, schöpft keiner Verdacht. Uwe Trentsch erkennt darin „die typische Täterstrategie“: Wie komme ich an die Eltern ran? Wo kriselt es?

Im Sommer vergangenen Jahres missbraucht der damals 59-Jährige aus Crailsheim das damals elfjährige Mädchen. Es geht um mindestens zehn Fälle und um ungeschützten Geschlechtsverkehr. Oft holt er sie von der Schule ab. Der Angeklagte sei „von Anfang an geständig“ gewesen, sagt die Richterin. Dadurch bleibt dem Mädchen die Aussage erspart.

Sie habe ihn „verführt“

Das Amtsgericht Ellwangen verurteilt den Mann am 5. Februar wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu vier Jahren Haft. Das Urteil ist rechtskräftig. Verhandelt wird lediglich der Fall des Mädchens, obwohl es weitere Verdachtsmomente gibt.

Vor Gericht gibt der Täter das Opfer. „Er hat das Mädchen als sexuell erfahren hingestellt, dass sie ihn verführt hat“, sagt die Richterin. Per Whatsapp schreibt der Täter dem Vater, dass seine Tochter ihn „dazu animiert“ habe.

Die Richterin beschreibt das Mädchen als „außergewöhnlich taff“, aber dass mit ihr damals etwas nicht stimmte, war offensichtlich. Sie nahm 20 Kilo zu und ritzte sich. Schließlich vertraute sie sich jemandem aus der Nachbarschaft an. Es standen sogar eine Schwangerschaft im Raum und der Vater unter Verdacht.

Auf dem Weg ins Gericht begleiten zwölf Mitglieder von B.A.C.A. das Mädchen – ein ungewöhnlicher Anblick. Drei Tage vorher waren sie schon mal mit ihr da, um sich alles anzusehen. Diesmal gehen sie nicht mit in den Gerichtssaal. Im Vorfeld gab es auch Kontakt mit der Richterin, die legte Wert darauf, dass der Angeklagte nicht eingeschüchtert wird.

„Mensch, das ist ja eine gute Idee“, dachte sich der Vater, als sie im Internet nach Hilfe suchten und auf den Verein stießen. „Es gibt ihr sehr viel Kraft“, sagt er in der Rückschau. Es tue gut, jemanden hinter sich zu haben, der einem den Rücken stärke, sagt Uwe Trentsch. Oft stehe man alleine da und der Kontakt zur Familie breche ab.

Zwei Mitglieder kümmern sich hauptsächlich um das Mädchen, darunter der Präsident des Chapter Neckar Enz. Es kommt vor, dass er sich nach einer Nachtschicht bei Audi in Neckarsulm gleich aufs Motorrad setzt und nach Crailsheim düst. Mit seinem Namen möchte er nicht in der Zeitung stehen. Er ist persönlich betroffen. Dass seine Frau als Kind missbraucht wurde, erfuhr er erst nach der Heirat. „Dann ist das ganze Kartenhaus zusammengebrochen.“ Sein Vereinskollege spricht von Monstern, die Kinder missbrauchen. Für ihn ist klar: „Wie bekämpfe ich ein Monster? Mit einer Horde Biker.“

Die beiden Biker und das Mädchen sehen und schreiben sich regelmäßig. „Wann kommt ihr wieder? Was machen wir das nächste Mal?“, will sie wissen. Manchmal heißt es auch: „Rufst du meine Mama an? Sie soll mich um 15.10 Uhr von der Schule abholen.“

„Runter von meinem Trip“

Und was denkt der Vater über den Verein? „Es gibt nichts Besseres, würde ich jedem empfehlen.“ Und er sei „runter von meinem Trip“, sagt er. Wer weiß, wenn es B.A.C.A. nicht gegeben hätte, vielleicht hätte er sich den Täter zur Brust genommen und ein für alle Mal klargestellt: Finger weg von unserer Tochter. Klar ist: Damit hätte er sich keinen Gefallen getan.

Was die Situation für die Eltern erschwert, ist, dass der Täter provoziert und noch nicht im Gefängnis sitzt. „Das ist das, was mich an der ganzen Scheiße stört“, betont der Vater. Nachfrage bei der Richterin. „Sie brauchen immer einen Haftgrund“, sagt sie. Dies sei schwierig, wenn der Täter gestanden habe und seine Tat offensichtlich bereue und zwischen letzter Tat und Verurteilung nichts mehr passiert sei. Zudem bestünde keine Fluchtgefahr.