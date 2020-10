Ein „umfangreiches Programm“ kündigte Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer in der Hauptausschussitzung am vergangenen Mittwoch an, als es um die Beratung des Stellenplans 2021 ging. Rund 29 Stellen mehr (rechnerisch sind es 29,41) wird es künftig in der Stadtverwaltung geben. Die Zahl der...