Langenburg Filigrane Handarbeiten verblüffen

In Vitrinen haben die Stücke eine besondere Wirkung. © Foto: Oliver Färber

Da staunen die Besucher am Wochenende im Langenburger Sophianeum: Die filigranen Arbeiten aus den Händen von Uta Weisensee vom Kulturbuckel in Großhöchberg sind verblüffend detailreich. © Foto: Oliver Färber

Langenburg / Oliver Färber

Familie Deck zeigt in ihrem Langenburger Sophianeum Klosterbasteleien von Uta Weisensee. Die Besucher feiern gemütlich in der ehemaligen Hofapotheke.

Die Gastgeberin ist am Samstagnachmittag begeistert: „Da gehört wohl wirklich viel Geduld dazu“, meint Renate Deck und öffnet eine der beleuchteten Vitrinen in ihrem Sophianeum. Sie holt eine kleine Nelke heraus. Selbst dieses feine Stück hat Uta Weisensee in ein winziges Kunstwerk verwandelt. „Da braucht man sicher eine ruhige Hand“, sagt sie.

Zum dritten Mal öffnet die Familie zur Adventszeit ihre Türe für Besucher, will einen kleinen Ort der Begegnung schaffen. Das sei wieder gelungen. Rund ein Dutzend Besucher kommen am Samstag dazu nach Langenburg. „Genau richtig. Eine schöne Runde“, findet die Gastgeberin. Bei feinem Gebäck und Tee wird gemeinsam gefeiert.

Dabei werden die Klosterwerke vom Kulturbuckel in Großhöchberg besonders bewundert. Größtenteils habe Weisensee Naturmaterialien eingesetzt. „Sie sind beispielsweise für einen Herrgottswinkel zu Hause gedacht“, so Deck. Die Seniorin selbst ist nicht da. „Für solche Veranstaltungen fühlt sie sich zu alt“, erklärt die Gastgeberin. Sie hat Respekt vor der Künstlerin: „Sie ist eine sehr aktive Frau“, meint sie in Hinblick auf die vielen Handarbeiten, die sie in unzähligen Stunden herstellt.

Auch Deck selbst präsentiert an diesem Wochenende eine ihrer neuen Arbeiten, ihr aktuelles Buch „32 Pflanzenwesen“. Es geht dabei nicht nur um die Gewächse selbst, sondern auch um deren Inhaltsstoffe. „Und welche man in der Apotheke bekommt. Schließlich sind wir ja in einer ehemaligen Apotheke“, meint sie mit einem Lächeln.

Es wird auch wirklich weihnachtlich in Langenburg – sowohl am Samstag als auch am Sonntag. Ausschnitte aus der „Waldweihnacht“ sind zu hören, auch festliche Gedichte.

