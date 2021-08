Denkmalschutz schützt vor Einsturz nicht: Diese Erfahrung machten Anwohner und Feuerwehrleute am Donnerstagabend in Wallhausen. Ein zuletzt leerstehendes Gebäude in der Julius-Wengert-Straße geriet um 20.18 Uhr in gefährliche Schieflage, bis eine Stunde später tatsächlich der Giebel einstürzte.

Gemeindekämmerer Jürgen Rosenäcker und die Freiwillige Feuerwehr Wallhausen handelten schnell. Gleich im Anschluss wurden die restlichen Gebäude...