Lange Nacht der Türme Festival der Aus- und Einblicke

Crailsheim / Ralf Snurawa

Egal, wann man am Samstagabend am Rathaus vorbeikam: Stets hatte sich davor eine lange Menschenschlange angestaut, die den Turm besichtigen wollte. Ähnlich war es in der außen wie innen stimmungsvoll farbig ausgeleuchteten Johanneskirche. Organist und Kantor Christoph Broer musste sich einen Weg durch die Menge Richtung Orgel bahnen, um überhaupt mit meditativer Orgelmusik beginnen zu können.

Auch der Diebsturm wurde eifrig frequentiert. Mehr als 600 Turmbesteiger fanden den Weg nach oben, um dort etwa Gruselgeschichten vorgelesen zu bekommen oder einfach nur einen Blick über die Altstadt zu wagen. Mindestens genauso viele dürften sich die Ton- und Lichtinstallation unten im Turm angehört und angesehen haben.

Über die Nutzung des Diebsturms als Kerker wurde ebenso informiert – und anschaulich das Seil herabgelassen, an dem Verurteilte in das Kerkerloch gelangten – wie über eine, die in diesem so genannten Angstloch zu sitzen hatte: die Taglöhnersfrau Margaretha Dasing, die 1594 nach monatelanger Folter der Hexerei für schuldig befunden und schließlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde.

Um andere zu Unrecht Verurteilte ging es auf dem Platz vor dem illuminierten Jagstbrückenhochhaus. Da steht das Scholl-Grimminger-Denkmal und das Duo „Jailhouse Classics“ intonierte unter dem Motto „Es lebe die Freiheit“ Musik zwischen Klassik und Jazz.

Groovender Kontrapunkt

Schön soghaft klang da etwa Astor Piazzollas „Libertango“. Mit viel Hingabe spielte Jochen Narciß-Sing Joseph Achrons „Hebräische Melodie“, einfühlsam begleitet von Veet Jürgen Ohnemus auf der Gitarre. Zum groovenden Kontrapunkt geriet danach Django Reinhardts „Minor Swing“. Ohne Verkehrsgeräusche hätte man die Musik allerdings mehr genießen können.

Ebenfalls Gitarrenklänge waren in der Liebfrauenkapelle zu hören. Dort bot Uwe Woltmann vor fast vollem Haus feinstes Fingerpicking und auch wunderbares Vertiefen in Melodien. Vor dem Rathaus zeigte Ivan Hajek sein virtuoses Können auf dem Akkordeon mit mitreißenden Stücken.

Packend ließ sich der Stuttgarter Performance-Poet Timo Brunke in der Stadtbücherei vernehmen. Für Verben sterben wollte er zwar nicht, aber dafür begeisterte er mit „Ich war in Norwegen unterwegs“ mit Troll-Erlebnis, an Edvard Griegs „In der Halle des Bergkönigs“ erinnernd, und mit seinen sprachlichen Ausformungen zur Comicfigur Hulk, der „Affektatombombe mit Heimweh nach Gefühlen“.

Saxofonist Andreas Krennerich ließ sein Sopransaxofon mal Töne suchend und sein Baritonsaxofon mal erzählerisch jazzig erklingen. Saxofontöne im Zusammenspiel mit von Ruppert Herrmann der Orgel entlockten Klängen bot in der Bonifatiuskirche auch Frieder Scheerer.

Viel Zeit blieb den Kulturinteressierten angesichts der Schlangen vor den Türmen leider nicht, wenn sie so viel möglich mitnehmen wollten. Da hatte man des Öfteren die Qual der Wahl. Neben Ausstellungen von Jeanette Zippel, „Beflügelt – künstlerische Arbeiten über Bienen“ im Stadtmuseum, und Daniela Nowitzki über „Türme“ im Forum in den Arkaden konnte man Ton- und Lichtinstallationen im Diebs-, aber auch im Zeughausturm ansehen – dort über die Crailsheimer Stadtbefestigung.

Den Engeln ganz nah

Viele entschieden sich auch für einen Besuch der noch in der Restaurierung befindlichen Gottesackerkapelle. Die zur ersten Erweiterung des heutigen Ehrenfriedhofs 1579/80 gebaute Kapelle erhielt in späteren Jahren die heute zu sehende Deckenbemalung: ein blauer Wolkenhimmel mit Engelsköpfen. Die waren anscheinend schon vor der Himmelsausmalung entstanden, konnten die Kapellenbesucher von Restauratorin Karin Krüger erfahren. Wie die Decke aber ursprünglich bemalt war, lasse sich leider nicht mehr nachvollziehen.

Krüger beschrieb ihre Tätigkeiten an der Decke. So habe die Sicherung der Substanz 80 Prozent der Arbeiten ausgemacht. Der Rest sei dem Retuschieren gewidmet gewesen. Da mussten etwa Wasserränder mittels Gouachefarben beseitigt und störende Elemente abgedeckt werden.

Dazu gehörten nicht einzelne herausstehende Nägel. Außerdem hatte die Restauratorin das auf Fernsicht gefertigte Deckengemälde auch so belassen. Durch das Gerüst war es den Besuchern der Baustelle möglich, den Engeln mit ihren, so Krüger, „fein gearbeiteten Haaren“ einmal ganz nah zu sein.