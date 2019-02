Orientierung Experten prüfen Bewerbungsmappen

Crailsheim / swp

Das war aufschlussreich und interessant: Bei den Achtklässlern der Eichendorffschule haben Experten die Bewerbungsmappen gecheckt. Nachdem die „Achter“ in den Fächern Deutsch, Informatik, WBS (Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung) und BO (Berufsorientierung) ihre Bewerbungsmappen erstellt hatten, besuchten kürzlich verschiedene Experten die Eichendorffschule, um die Schüler fit für eine Bewerbung um das Praktikum im Mai zu machen. Die Schüler erhielten auch in andere Bereiche wichtige Einblicke.

Drei Workshops gestalteten Kooperationspartner der Eichendorffschule. Tobias Lehr (Möbel Bohn) und Maria Stühler (Firma Vion) gaben wertvolle Hinweise zum Thema Vorstellungsgespräch und äußere Erscheinung Ein weiteres Angebot kam von der Firma Voith durch Anita Junker. Ihr Schwerpunkt war die häufig gewünschte Onlinebewerbung. Auch rechtliche Grundlagen wurden erörtert. Tobias Groninger von der AOK brachte sie in Sachen Ausbildungs- und Arbeitsvertrag näher. Lisa Lämmerer (Sigloch Blaufelden), Saskia Weger und Dominik Paul (Spedition Geis) nahmen sich beim Bewerbermappen-Check viel Zeit für jeden Einzelnen und gaben nützliche und wertvolle Tipps.

Seit vielen Jahren Schulalltag

Organisiert hatten den „check it – start it“-Tag die Berufswahlkoordinatoren der Eichendorffschule, Marléne Brenner und Kerstin Weber. Die Berufsorientierung ist ein wichtiger Pfeiler des Schulcurriculums der Eichendorffschule und gehört schon seit vielen Jahren zum Schulalltag.

Am gleichen Tag erfuhren Eltern und Schüler der Klassenstufe 8 beim Infoabend noch Wichtiges rund um die Berufsorientierung. Berufsberaterin Katharina Roeschke von der Agentur für Arbeit informierte über wichtige Termine und die weiterführenden Schulen. Für die gab Markus Müller einen Überblick über die Möglichkeiten der weiteren Schulbildung. Die ehemalige Eichendorffschülerin Irma Miller berichtete von ihren positiven Erfahrungen am „TG“. Und Edeltraud Sperr vom Landhotel Rössle in Rechenberg informierte rund um Berufe, Aufstiegschancen und Qualifikationen in der Gastronomie.