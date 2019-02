VHS-Vortrag Europawahl, und dann?

Crailsheim / Julia Vogelmann

Euro- und Finanzkrise, Krise der europäischen Asyl- und Migrationspolitik, der Brexit und das Aufkommen von populistischen und nationalistischen Strömungen, die die EU ablehnen oder aktiv bekämpfen, das sind vier aktuelle Themen, die die Wahl und danach die Arbeit des EU-Parlaments prägen werden. „Ich habe für diesen Vortrag nur Notizen, kein komplettes Manuskript“, gibt der Politikwissenschaftler Dr. Martin Große Hüttmann von der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen auf die Frage zu, wie oft er seinen Vortrag angesichts der ständig neuen Ereignisse schon umschreiben musste.

Tatsächlich ist ihm wichtig, die aktuelle Diskussion und neue Entwicklungen stets mit aufzunehmen und so mit seinen Zuhörern ins Gespräch zu kommen. Wie abstrakt die Idee der Europäischen Union und die Arbeit des Parlaments in Brüssel ist, hat er schon oft festgestellt. „Viele haben den Eindruck, Europa ist weit weg. Dabei ist es so präsent und selbstverständlich, dass wir es gar nicht mehr spüren“, erklärt er, wie es zu dieser Wahrnehmung in der Gesellschaft kommt. Die EU als Teil der Lebenswelt ist für Große Hüttmann ein Thema, das es immer wieder öffentlich und kritisch zu diskutieren gilt, um Identität zu schaffen, die Idee zu verstehen und hinter gemeinsam gefällten Entscheidungen stehen zu können.

Eine große Chance sieht er deshalb trotz aller negativer Folgen, die sich momentan abzeichnen, im bevorstehenden Brexit. „Der Nebeneffekt der Brexit-Diskussion ist die Überlegung, was Europa weiterbringt. Die öffentliche Diskussion wurde angestoßen.“ Einen weiteren Nebeneffekt sieht er im fast völligen Verstummen nationalistisch geprägter Diskussionen zum Beispiel in den Niederlanden oder in Polen angesichts des Vorbilds, das Großbritannien da gerade abgibt.

So wie es für die Zeit nach dem Brexit verschiedene Szenarien gibt, wie die Zukunft für Großbritannien und die dann verbleibenden 27 EU-Staaten aussehen wird, gibt es auch diverse Szenarien, wie sich die EU nach der Wahl im Mai weiterentwickeln wird. „Ich will eingehen auf die Frage, wie die EU in fünf oder zehn Jahren aussehen könnte“, erklärt Große Hüttmann und reißt zwei mögliche Weichenstellungen an. Die eine wäre ein Erstarken nationalistischer Parteien, was das Umsetzen geplanter Reformen vermutlich zum Stillstand brächte. Die andere wäre eine pro-europäische Mehrheit, die den Unionsgedanken weiterträgt. „Es geht bei der Wahl um die grundsätzliche Frage, wohin die EU geht und wie es ihr gelingt, aus der permanenten Krise herauszukommen“, fasst er zusammen, weshalb die Wahl in diesem Jahr besondere Bedeutung hat.

Als weiteren Punkt will der Politikwissenschaftler, der übrigens auch geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Europäischen Zentrums für Föderalismus-Forschung in Tübingen ist, darlegen, weshalb es wichtig ist, große europäische Themen nicht gesondert anzugehen, sondern dass an einer Verknüpfung gearbeitet werden muss, was bisher eines der Erfolgsrezepte der Europäischen Union war.

„Es ist wichtig, Themen nicht für sich zu betrachten, wenn man die Frage stellt, wie man Europa wieder bei den Bürgern verankern will, um eine Identität zu schaffen, die beim Stichwort Europa nicht gleich an Krise denken lässt“, betont er.

Dass mit Krisen auch immer Ängste einhergehen, ist dem Referenten bewusst, ebenso, wie viele dieser Ängste eher irrationaler Art sind. Auf die Frage, wovor man denn nun tatsächlich Angst haben sollte, antwortet er: „Die EU zerbricht nicht mit einem Knall, sondern sie verschwindet, wenn sich keiner mehr darum kümmert. Optimistisch fügt er aber gleich an: „Solange man diskutiert und verbessert, hat die EU auch eine Chance. Da ist mir nicht bange.“

Info Wer mitdiskutieren möchte, kann dies am Mittwoch, 27. Februar, 19 bis 20.30 Uhr, im VHS-Konvent in Crailsheim beim Vortrag „Europa vor der Wahl: Zur Zukunft der Europäischen Union“ mit Dr. Martin Große Hüttmann tun. Der Vortrag ist kostenfrei. Anmeldung unter Telefon 0 79 51 / 4 03 38 00 oder vhs@crailsheim.de.