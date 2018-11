Singen Es lohnt sich, keine Mühen zu scheuen

Crailsheim / Oliver Färber

Es ist dem damaligen, bereits verstorbenen Oberbürgermeister Hellmut Zundel zu verdanken, dass sich die Crailsheimer Chöre heute noch zu einem gemeinsamen Konzert treffen. 1971 hatte er die Idee, wie im neuen Stadtgebiet das zusammenwachsen könnte, was nun zusammengehört: Er organisierte eine erste Begegnung von Sängern der verschiedenen Gruppen. Noch heute lebt diese Tradition. Am Samstag trafen sich sieben Chöre in der Festhalle Westgartshausen zum gemeinsamen Herbstkonzert – und jeder brachte seine bevorzugte Art des Gesangs in die Veranstaltung ein.

Elisabeth Ehrmann, Vorsitzende des gastgebenden Liederkranz Westgartshausen, war sichtlich erfreut über die große Zahl der Teilnehmer und Besucher, die sie begrüßte. „Unser vor 47 Jahren initiiertes gemeinsames Herbstsingen befindet sich in einem stetigen Umbruch“, erklärte sie. In dieser Zeit hätten sich fünf Chöre aufgelöst – aber auch sechs neu gegründet. Sie betonte, dass die Veranstaltung kein Wettbewerb sei. „Doch es ist eine sehr gute Gelegenheit, einander zuzuhören und voneinander zu lernen“, fügte sie hinzu. Die Arbeit der Gesangvereine sei in einer von Mobilität und zunehmend von digitalen Medien geprägten Zeit sehr schwierig. „Und dennoch bin ich der Überzeugung, dass es sich lohnt, für das gemeinsame Singen keine Mühen zu scheuen“, sagte die Vorsitzende.

Die Gastgeber sangen unter der Leitung von Lilli Krieger „Ein bunter Strauß“ und „Jagdfest“ von Bernhard Weber. Die Frauen vom Liederkranz Onolzheim, die „Chory-Feen“, stimmten mit „Have A Nice Day“ und „Good Night, Sweetheart“ zwei englischsprachige Lieder unter der Leitung von Ines Mend an. Die Männer der Chorgemeinschaft des Liederkranzes Tiefenbach und des MC Triensbach kam mit drei Stücken unter der Leitung von Jolanta Hofmann auf die Bühne: „Bei Nacht“, „Junger Adler“ und „Ein lustiges Leben“.

Die „Klangkörper“ polarisieren

Dirigent Wolfgang Schmid polarisierte: „Wir singen kein deutsches Liedgut, weil das keiner singen mag“, sagte der Leiter des Männerchors „Die Klangkörper“. Sie trugen drei Jazzstücke vor – unter anderem „Chattanooga Choo Choo“ von Harry Warren, im Deutschen als „Sonderzug nach Pankow“ bekannt.

Caroline Lindenmeyer dirigierte den Chor des Liederkranzes Onolzheim und des Liederkranzes Roßfeld. Zu Gehör kamen gemeinsam „Ein schöner Tag“, „Wirf einen Blick aus dem Fenster“ und „Tebje Pajom“. Auch der Kammerchor Crailsheim beteiligte sich am Konzert. Unter der Leitung von Bettina Kartak sang er „Horch, was kommt von draußen rein“, „Hoch auf dem gelben Wagen“ und „Kuckuck, Kuckuck, ruft’s aus dem Wald“. Die Chorgemeinschaft Altenmünster/Ingersheim brachte „Nicolino/Nicolo“, „Vive l’amour“ und den „Hahn von Onkel Giacomento“ mit Dirigentin Katharina Hayer auf die Bühne. Der Liederkranz Westgartshausen gab als Abschluss „Bunt sind schon die Wälder“ zum Besten.