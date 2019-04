HT-Redaktionsleiter Andreas Harthan äußert sich zur Stellungnahme der Crailsheimer SPD-Fraktion zum Thema Stadtblatt.

Wenn die SPD ein Stadtblatt fordert, „das seriös informiert, einen Beitrag zum Zusammenhalt der kommunalen Gesellschaft leistet und über seinen Informationsgehalt Möglichkeiten der Teilhabe für alle am gesellschaftlichen und kulturellen Leben bietet“, dann beschreibt sie exakt das, was das Hohenloher Tagblatt mit seinem Crailsheimer Lokalteil bietet, was Aufgabe der freien Presse in einem demokratischen Rechtsstaat ist.

Genau diese Funktion darf ein kommunales Medium, sei es gedruckt oder elektronisch verbreitet, nicht erfüllen. Es hat sich darauf zu beschränken, die Verwaltungstätigkeit und die Arbeit des Gemeinderates den Bürgern verständlich zu machen und für die Durchsetzung kommunaler Vorhaben zu werben.

Crailsheim Stadtblatt-Streit: Die Kosten gehen in die Hunderttausende Die Herausgabe ihres Mitteilungsblattes kostet die Stadt Crailsheim eine Menge Geld – das gilt auch für den Rechtsstreit mit der Südwest Presse.

Dies alles hat der Bundesgerichtshof in seinem Urteil aus dem Dezember 2018, insbesondere mit überzeugender verfassungsrechtlicher Begründung, entschieden. Selbstverständlich ist es das gute Recht von Mitgliedern des Gemeinderates, das Urteil gleichwohl noch mit einer Verfassungsbeschwerde infrage stellen zu wollen. Aber ebenso selbstverständlich ist es Aufgabe der Presse, die Politik des Gemeinderates kritisch zu hinterfragen.

Dazu gehört auch, die Bürger, noch dazu dann, wenn Kommunalwahlen vor der Tür stehen, darüber zu informieren, was sich die Stadt die Gerichtsverfahren und die Gratisverteilung des Stadtblatts bisher hat kosten lassen. Insoweit wartet die Redaktion mit Gernot Mitsch, dass die Stadtverwaltung umgehend „mit Fakten Klarheit schafft“, und mitteilt, was das Mitteilungsblatt jährlich kostet.

