Musikschule Es gibt noch freie Plätze

Crailsheim / swp

In Kürze starten die neuen Kurse in der Städtischen Musikschule. Vom Musikgarten bis ins Erwachsenenalter bieten die Fachlehrer derzeit noch Schnupperstunden an. So fällt die Entscheidung für ein bestimmtes Instrument meist leichter. Die Musikschule bietet auch Kammermusik und Bandarbeit an. In den Fächern Gesang, Blockflöte, Geige, Cello, Klarinette, Saxophon, Trompete, Posaune, Euphonium, Horn, Gitarre, Ukulele, Klavier und Keyboard sind noch Plätze frei. Die Musikschule ist Mitglied im Verband deutscher Musikschulen. Es unterrichten nur ausgebildete Musiklehrer.

Info Telefon 0 79 51 / 27 94 66 oder E-Mail an musikschule@crailsheim.de