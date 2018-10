Städtepartnerschaft Es geht in die zweite Runde

Janusz Rosłan ist amtierender Bürgermeister in Biłgoraj. Er muss in die Stichwahl. © Foto: Privat

Sonntagabend, 21 / Grzegorz Bryla

Sonntagabend, 21. Oktober, 21 Uhr. Lufttemperatur um den Gefrierpunkt. In der südostpolnischen Partnerstadt von Crailsheim schließen alle 14 Wahllokale. Im Wahllokal im Forstamt von Biłgoraj wird es jetzt geschäftig. Nun werden die abgegebenen Stimmen bienenfleißig bis spät in die Nacht hinein ausgezählt.

Den ganzen Tag über hatten die Wahlberechtigten ihre Stimme für die Gremien der polnischen Selbstverwaltung – vergleichbar mit der deutschen Kommunalwahl – abgegeben. Knapp 21 600 Biłgorajer waren das. Im gesamten Kreis Biłgoraj gab es mehr als 83 000 Wahlberechtigte. In ganz Polen entschieden etwa 30 Millionen über die Neubesetzung von Posten Zehntausender Lokalpolitiker.

Im alten Forsthaus stand relativ schnell fest: 707 Wahlberechtigte, 371 abgegebene Stimmen. Was von der Wahlbeteiligung her einen Spitzenwert ausmachte.

Nachts um 2 Uhr sind die Stimmen für alle lokalen Gremien ausgezählt. Bei der OB-Wahl war die Überraschung groß: Anders als erwartet, gibt es doch kein enges Rennen um den Posten im Rathaus: Mit 180 Stimmen liegt der amtierende und als Favorit im Kreis der vier Bewerber geltende Rathauschef Janusz Rosłan deutlich vorne.

Dies ist symptomatisch für den Wahlausgang in der Stadt: Zwar entfielen auf Amtsinhaber Rosłan die meisten Stimmen, nämlich 5678 und damit 48,66 Prozent. Die absolute Mehrheit verfehlte er damit aber, wenn auch nur knapp. Rosłan kennt das schon. In den beiden vorangegangenen Wahlen 2010 und 2014 musste er ebenfalls in die zweite Runde gehen. Sein stärkster Konkurrent, Wojciech Glen, kam mit 3613 Stimmen auf Platz 2 (30,97 Prozent). 1302 Wähler (11,16 Prozent) votierten für Piotr Szeliga, Jacek Piskorski erreichte 1075 Stimmen (9,21 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag in Biłgoraj wie in ganz Polen bei etwa 54 Prozent. Am Sonntag in einer Woche kommt es zu einer Stichwahl zwischen Janusz Rosłan und Wojciech Glen.

Auf jeden Fall im Gemeinderat

Sollte sich Rosłan zum fünften Mal in Folge durchsetzen, kann er seine Funktion als Stadtoberhaupt weitere fünf Jahre ausüben. Ganz abgesehen vom Ausgang der Stichwahl wird Rosłan aber in jedem Fall das Stadtleben aktiv mitgestalten können. Genauso wie seine Kontrahenten Wojciech Glen und Jacek Piskorski schaffte er den Einzug in den Gemeinderat.

Die landesweiten Regionalwahlen galten als wichtiger Stimmungstest für die nächsten Wahlen zum nationalen und europäischen Parlament und damit für den weiteren politischen Weg Polens. Die seit drei Jahren mit absoluter Mehrheit regierende PIS-­Partei, umstritten unter anderem wegen erheblicher Einschnitte ins Justizwesen, erhoffte sich am Sonntag weitere Zugewinne. Deswegen waren bereits im Vorfeld zum Beispiel Einschränkungen bei der Briefwahl beschlossen worden, die nur noch für körperlich eingeschränkte Menschen möglich war. Die PIS ist auch künftig im Gemeinderat von Biłgoraj gut vertreten. Sie zieht mit zehn Vertretern in das insgesamt 21-köpfige Gremium ein.

Das ist symptomatisch für den polenweiten Ausgang der Wahl: Auf dem Land waren die Nationalkonservativen stark, in den großen Städten die Opposition, was aber dennoch als „gelbe Karte“ für die PIS gewertet wird. Sie hatte sich polenweit mehr Unterstützung ausgerechnet.