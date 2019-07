Themen in diesem Artikel Crailsheim

Das erste Crailsheimer Street-Food-Festival am Wochenende auf dem Volksfestplatz hat zum Teil etwas unter dem ungünstigen Wetter gelitten.

Zum Ferienbeginn am Freitag war es heiß. „Ein Wetter wie in Indien“, lachte der ITler aus Herbrech­tingen, der seine Frau Vatsla ­Singh am indischen Stand vertritt. „Alles hausgemachte indische Gerichte“, schwärmt er. Vor allem die Gewürze sind wichtig und haben erste Qualität wie in Dehli, wo er herkommt.

Das Essen kommt gut an, vor allem das Butter Chicken ist begehrt. Zuerst gab es Probleme mit der Qualität des Hühnerfleisches aus dem Supermarkt: „Hat wie Gummi geschmeckt.“ Jetzt lassen sie von ihrem Metzger die Hühnchen immer frisch schlachten. Auch das Samosa Chaat mit ­Kartoffeln ist beliebt. Und ein ­glutenfreies Gericht haben sie auch.

Internationale Küche ist nicht nur in Großstädten angesagt. Syrische Falafel oder spanische Churros, ein iberisches Gebäck, das frittiert und mit Zucker bestreut wird ähnlich einem Faschingsküchle, werden angeboten. Auch Pancakes gibt es. Die Minipfannkuchen, dutch poffertjes, sind eine holländische Spezialität. Kia Ezadian aus Hamburg verkauft hier für seinen Bruder. Mit Sorgfalt bereitet er die zehn kleinen Küchlein frisch vor den Augen der Kunden zu. „Jetzt im Sommer bieten wir frische Früchte dazu an.“ Es gibt Bananen, Erdbeeren und Fruchtsoßen.

Professionelle Cocktails

Das Zuschauen und der Erlebnisfaktor gehört zu den Reizen des Street Food. Auch die Cocktails werden professionell und vor den Augen der Gäste gemixt. Alysha Pranatyo aus Kaiserslautern weiß genau, was gewünscht wird: „Mojito, Caipirinha und Sex on the Beach“, zählt sie auf, „Mojito ist mit Abstand am beliebtesten.“ Sie versteht das: „Er ist fruchtig und erfrischend.“

Manche mögen Hugo. Nilce Schlegel hat den Cocktail aus Prosecco, Blütensirup und Mineralwasser mit Eiswürfeln und einem Minzezweig vor sich auf dem Biertisch stehen. Die Brasilianerin ist mit drei Landsmänninnen und zwei deutschen Begleitern auf dem Festival. Seit 16 Jahren lebt sie in Deutschland. Ihr erstes Erlebnis hier war das Engelszelt auf dem Crailsheimer Volksfest: „Deshalb bin ich geblieben“, lacht sie, „in Deutschland und in Crailsheim.“ Warum sie auf dem Festival ist? „Wenn es in Crailsheim etwas gibt, müssen wir auch teilnehmen.“ Sie liebt die Stadt. „Vom Herzen und sonst bin ich Deutsche und Crailsheimerin“, sagt sie. „Aber beim Tanzen bin ich Brasilianerin!“

Dazu kommt es auf dem blanken Boden des Volksfestplatzes nicht, obwohl es das ganze Wochenende über Livemusik gibt. Robin Henderson aus Stuttgart steht auf der Bühne. „Er ist den ganzen Sommer mit auf Tour“, berichtet Eric Simanowski, der Veranstalter. „Wir haben seit zwei Jahren die Marke „Schlemmerfest“ und sind in ganz Süddeutschland unterwegs.“ Ungefähr 200 Standbetreiber sind, je nach Station unterschiedlich, dabei. „Unsere Highlights sind mit Kohle geschwärztes schwarzes Eis, Büffelburger mit Büffelmozzarella, Spiralkartoffeln und die Wein- und Cocktailbars.“

Die nächsten Stationen sind Heidenheim, Fürth und Heilbronn. Geplant ist, einmal im Jahr nach Crailsheim zu kommen. Für 2020 hoffen die Veranstalter auf besseres Wetter. Pünktlich zum Samstagabend hat es geregnet, und der Sonntag war durchwachsen. Robin Henderson singt. „Das war mein letztes Bier“, aber auch das stand noch nicht fest.

