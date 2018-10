Aktionstag Erinnerung muss erhalten bleiben

Crailsheim / Ralf Mangold

Ulrich Kern ist geschäftsführender Schulleiter der Crailsheimer Schulen und rundum begeistert von der gemeinsamen Aktion. „Das ist eine super Sache. Respekt, was für tolle Dinge auf der Bühne von Schülern für Schüler aufgeführt wurden.“ Hauptprogrammpunkte waren die Präsentationen, Lesungen sowie szenische und musikalischen Darbietungen der Schülerinnen und Schüler. Die ehemaligen ASG-Schüler Patrick Otto und Jonathan Zitzlaff führten gekonnt durch das Programm. Sie waren noch an der Schule, als dieser Tag geplant wurde und haben sich bereit erklärt, die Moderation und auch die schwierige Fragerunde mit Ex-Nazi Maik Scheffler (siehe Artikel unten) zu übernehmen.

Alle Crailsheimer Schulen dabei

Hauptorganisator Folker Förtsch war ebenfalls zufrieden: „Die Beiträge waren qualitativ hochwertig. Ein sehr gutes Programm.“ Im Frühjahr kam im Team die Idee auf, solch einen gemeinsamen Aktionstag mit dem Stadtarchiv, den Schulen sowie der Initiative „Erinnerung und Verantwortung“ durchzuführen. „Alle Schulen haben mitgemacht. Das ist schon eine tolle Sache, dass so viele Schüler an einem Ort zusammen gekommen sind, um sich einem Thema zu widmen.“ Dazu kamen noch die zwei Talkrunden, die Förtsch organisiert hat.

Als Unterricht außerhalb der Schule bezeichnet Förtsch den Aktionstag. Zwischen den abwechslungsreichen Programmpunkten gab es diverse Musikeinlagen eines Trompetenquartetts, der Bläserklasse der Eichendorffschule und der ASG-Bigband. In den Pausen konnten sich die Schüler politisch informieren.

Gleich der erste Programmpunkt sorgte für Stimmung in der Halle, als die Grundschüler der Geschwister-Scholl-Schule ihre Lieder vorgetragen haben. „Wir haben immer wieder Aktionstage an unserer Schule zu den Geschwistern Scholl“, erzählt Ute Nettlau. „Auch Grundschüler können schon ihre Meinung äußern und Werte wie Toleranz erlernen, man muss es nur altersgerecht aufbereiten“, so die Rektorin. „Der Name der Schule verpflichtet uns ja, an solch einem Aktionstag mitzumachen. Es war uns ganz wichtig, heute dabei zu sein, und die Kinder haben es toll gemacht.“

Ursula Mroßko vom Arbeitskreis „Weiße Rose“ steht an einem Stand und erklärt in den Pausen, wie man früher Flugblätter gedruckt oder Briefe geschrieben hat. „Die meisten Schüler waren fasziniert von der alten Schreibmaschine. So etwas hatten sie noch nie gesehen.“ Interessiert waren die Schüler zudem an den Informationen, wie der Unterricht im Dritten Reich ablief. „Da waren sie dann doch froh, wie es heute in der Schule zugeht.“

Zeichen gegen Rassismus

Leon Kappler besucht die zehnte Klasse am LMG und ist überwältigt, was beim dem Aktionstag alles auf die Beine gestellt wurde. „Auch wenn es schon lange her ist, ist es immer noch erschreckend, zu erfahren, was da alles im Dritten Reich geschehen ist“, sagt der 15-Jährige. Der Wallhausener findet es toll, wie die Merlins im Sport ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt haben. „Auch wenn wir in der heutigen Zeit unsere Meinung sagen dürfen, die Erinnerung muss erhalten bleiben, damit so etwas nicht wieder geschieht.“