Heilbronn / pm

Um internationale Fachkräfte und Studierende zum Thema „Jobeinstieg“ zu informieren, veranstalten das Welcome Center, die Agentur für Arbeit Heilbronn, die Hochschule Heilbronn sowie die Stadt Heilbronn am Mittwoch, 21. März, ein Jobcafé. Dort berichten internationale Experten von ihrem Weg in den Arbeitsmarkt. Weitere Infos unter www.welcomecenter-hnf.com.