Nachruf Er genoss hohes Ansehen – und das nicht nur unter Bänkern

Crailsheim / Andreas Harthan

Als er 1952 im Alter von 17 Jahren als Lehrling bei der Kreissparkasse Crailsheim anfing, konnte noch niemand wissen, dass er eines Tages Chef dieser Bank sein würde. Doch schnell war damals klar, dass aus dem jungen Bankkaufmann, der 1935 in Hilgartshausen (Gemeinde Rot am See) geboren worden war, der in Ilshofen aufgewachsen und in Crailsheim zur Schule gegangen war, was werden würde.

Friedrich Hammerbacher war zielstrebig und er war ehrgeizig. Er, der nach dem Wunsch des Vaters eigentlich Lehrer hätte werden sollen, war fasziniert von der Welt des Geldes. 1959 war er schon Sparkassenbetriebswirt, 1961 wurde dem damals gerade 26-Jährigen bereits die Leitung der Kreditabteilung der Crailsheimer Sparkasse übertragen. Das war eine gute Entscheidung der Bank, denn in diesem Bereich konnte der junge Mann seine ganzen Fähigkeiten zur Geltung bringen. Bis zum letzten Arbeitstag 1998 war ihm die Betreuung von Unternehmen außerordentlich wichtig.

1970 wurde er in den Vorstand berufen, war damals mit seinen 35 Jahren einer der jüngsten Sparkassenvorstände im Land. 1974 gehörte er dem Vorstand der fusionierten Kreissparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim an, 1987 wurde er deren Chef und war bis 1998 Vorstandsvorsitzender der größten Bank in der Region.

Er war ein „Sparkässler durch und durch“, sagt der heutige Bankchef Thomas Lützelberger. Die Sparkasse habe ihm viel zu verdanken – und auch viele Firmen im Landkreis, so Lützelberger. Auch Landrat Gerhard Bauer verweist auf die besonderen Verdienste, die sich Hammerbacher bei der Förderung der heimischen Wirtschaft erworben hat. Der Banker selbst hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass ihm das Kreditgeschäft besonders liegt. Er liebte den Kontakt mit Unternehmern, erfreute sich am Gedeihen der von der Sparkasse unterstützten Firmen.

Auch in schweren Zeiten da

Hammerbacher machte sich nicht aus dem Staub, wenn es für die eine oder andere Firma mal eng wurde, wenn eine Durststrecke überwunden werden musste. Bei seiner Verabschiedung in den Ruhestand 1998 verwies der damalige Landrat Ulrich Stückle darauf, dass Hammerbacher nicht vor hohem Risiko scheute, wenn es um die Unterstützung von Firmen ging: „So gelang es ihm immer wieder, im Landkreis Arbeitsplätze zu erhalten und Betriebe vor dem sicheren Untergang zu bewahren.“

„Mann mit Weitblick“

Für den jetzigen Landrat war Hammerbacher „ein Mann mit Weitblick“, der unter anderem auch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft auf den Weg gebracht hat. Der Sparkassenchef habe, so Bauer, wesentlich am Fundament mitgebaut, auf dem der heutige wirtschaftliche Erfolg der Unternehmen im Landkreis ruht. Dass ihm die Betriebe bis zuletzt wichtig waren, zeigt sich auch an der Tatsache, dass Hammerbacher noch vor wenigen Wochen an der Eröffnung der Wirtschaftsmesse in Ilshofen teilgenommen hat.

Ein Gentleman

Hammerbacher war eine markante Persönlichkeit. Stets auf das Beste gekleidet – Freunde berichten, dass er sogar beim Kegeln und am Stammtisch die Krawatte nicht abgelegt hat – wirkte er wie ein Gentleman, hätte auch Diplomat sein können. Das Laute war seine Sache nicht, er war stets um Contenance bemüht, liebte die leisen Töne. Auch deshalb war er so etwas wie der Bänker aus dem Bilderbuch. Ein Mensch, der bei aller Liebe zu den Zahlen nie vergessen hat, was wirklich wichtig ist: der Mensch dahinter.