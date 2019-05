Eine 55-Jährige wird zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt, weil sie Geld und Schmuck gestohlen hat.

In mehreren Fällen gibt eine Altenpflegerin zu, Senioren bestohlen zu haben, um die sie sich als Mitarbeiterin eines ambulanten Pflegediensts gekümmert hat. Einem Ellwanger Ehepaar entwendete sie im September 2018 mehrere Goldringe und Goldketten im Wert von 5000 Euro und verkaufte sie für 800 Euro.

Kurz vor Weihnachten nahm sie in einem anderen Haushalt in Ellwangen mehrmals Bargeld aus einer Börse im Kleiderschrank. Dort kümmerte sie sich um eine pflegebedürftige Frau. Ihr 65-jähriger Mann sagte als Zeuge in der Verhandlung vor dem Ellwanger Amtsgericht aus. Als er bemerkte, dass Geld fehlte, installierte er eine versteckte Kamera.

Auf den Aufnahmen war kurz darauf die Angeklagte zu sehen, wie sie ein weiteres Mal Geld aus der Börse nahm. In der Anklage war die Rede von insgesamt 250 Euro, die fehlten. Die 55-Jährige gab aber zu, dass es rund 400 Euro waren.

Den Diebstahl in einer dritten Wohnung aber streitet sie ab. Laut Anklage soll sie einer 88-Jährigen ein Goldarmband und einen Ring im Wert von 1000 Euro gestohlen haben. „Es war das letzte Geschenk meines Manns zum 80. Geburtstag“, sagt die Seniorin, die als Zeugin aussagt und fügt an: „Das hat mir so wehgetan.“ Sie ist nicht mehr gut zu Fuß und hört ein wenig schlecht, aber sie hat ein sehr gutes Gedächtnis. Den 3. Oktober 2018 verbrachte sie mit Verwandten. Da habe sie den Schmuck noch getragen. Am Tag darauf, einem Donnerstagnachmittag, bemerkte die 88-Jährige, dass Ring und Armband fehlten.

In ihrer Wohnung war in dieser Zeit außer der Angeklagten niemand. Die Altenpflegehelferin hatte kurz zuvor drinnen geputzt, während die 88-Jährige auf der Terrasse saß. Amtsgerichtsdirektor Norbert Strecker glaubt der Zeugin und verurteilt die Altenpflegehelferin wegen allen angeklagten Diebstählen zu einem Jahr Freiheitsstrafe, die auf Bewährung ausgesetzt wird. Sie muss außerdem den entstandenen Schaden von 6250 Euro ersetzen und 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Altenpflegerin sucht Schuld bei anderen

„Mit Wohlwollen“ habe das Gericht die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Für die 55-Jährige habe gesprochen, dass sie strafrechtlich bisher nicht in Erscheinung getreten ist. Nicht gefallen habe Richter Strecker, dass die Angeklagte die Schuld bei anderen gesucht habe. Sie hatte zuvor von den Schulden erzählt, in die sie wegen ihres Ex-Manns geraten sei. Außerdem sei sie im vergangenen Jahr einem Betrüger aufgesessen. Der Mann habe online vorgegeben, als US-amerikanischer Soldat in Nigeria stationiert zu sein und sie gebeten, ihm Geld für die Reise zu schicken, damit er zu ihr kommen könne. 5000 Euro habe sie ihm überwiesen. Gekommen sei er nie. „Ich bin selbst Opfer geworden“, sagte sie. „Sie sind nicht das Opfer, Sie sind die Täterin“, sagte der Richter.

„Schändlich“ nannte er ihr Verhalten, pflegebedürftige Personen bestohlen zu haben. „Es darf nichts mehr in dieser Richtung passieren, sonst gibt es ein Berufsverbot“, sagte Norbert Strecker. Der Pflegedienst hat die Frau entlassen. Inzwischen arbeitet sie wieder als Pflegerin und betreut zwei Frauen auf 450-Euro-Basis.

