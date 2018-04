Ellwangen Ellwanger Geselligkeit ist gefragt

Ellwangen / Gerhard Königer

Die achtköpfige Fachkommission kommt in jede Stadt, die sich beworben hat, und lässt sich das jeweilige Konzept vorstellen. Am morgigen Dienstag ist für Ellwangen der entscheidende Tag.

Die Konkurrenz ist beachtlich: 14 Bewerbungen sind für die drei Landesgartenschauen und zwei Gartenschauen zwischen 2026 und 2030 eingegangen. Was die Kommission erwartet, hat man in verschiedenen Telefonaten und Gesprächen abgefragt. Ergebnis: Das Konzept muss transparent werden. Die eine oder andere pfiffige Idee sollte dafür sorgen, dass der Ort in Erinnerung bleibt, und nicht zuletzt sollte deutlich werden, dass die Bevölkerung hinter der Bewerbung steht, dass bereits eine gewisse Vorfreude spürbar wird.

Fest auf dem Marktplatz

Aus diesem Grund hat die Stadtverwaltung für den Dienstag ein „Bewerbungsfestle“ von 11 bis 15 Uhr auf dem Marktplatz organisiert, um, Ellwangener Produkte und Ellwangener Geselligkeit zu demonstrieren. Hinzu kommt das Ambiente des neuen Marktplatzes, der ja bei einer Landesgartenschau als Veranstaltungsort eine zentrale Rolle spielen soll.

Wenn die Kommission nach einer zweieinhalbstündigen Tour durch die Jagstaue auf dem Marktplatz ankommt, soll sie spüren, dass die Bürgerschaft hinter der Bewerbung steht. Oberbürgermeister Karl Hilsenbek und Stadtplaner Klaus Ehrmann können nur hoffen, dass dies der Fall ist, denn es soll eine Gegenveranstaltung geplant sein.

Die Stadt hat mehrmals verdeutlicht, welche Chancen eine Landesgartenschau für die Stadtentwicklung bietet. Die Kosten für die Stadt, geschätzt 30 Millionen Euro, halten die Planer, die Verantwortlichen der Stadtverwaltung und auch die Mehrheit des Gemeinderats für kalkulierbar. Vor allem hält man die Summe für eine sinnvolle Investition, weil mit dem Betrag dank üppiger Zuschüsse ein großer Mehrwert für die ganze Stadt erwirtschaftet werde. Ehrmann sagt, ohne die Landesgartenschau werde ein großes Vorhaben wie die zusätzliche Unterführung beim Bahnhof auf absehbare Zeit nicht realisierbar.