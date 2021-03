Einen Tag, bevor die Kundschaft bummeln konnte, wurde der Tegut-Einkaufsmarkt in der Ellwanger Bahnhofstraße für geladene Gäste geöffnet. Die Marktleitung stellte ihnen die Besonderheiten vor.

Insgesamt 15 Monate dauerten die Bauarbeiten. Zur Eröffnung sagte der Tegut-Gebietsverantwortliche Christian Göpfert: „Heute ist ein ganz besonderer Tag für uns. Auf rund 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche ist ein Supermarkt mit enormer Wohlfühlatmosphäre entstanden und einem vollen Sortiment guter Lebensmittel für den Wochenendeinkauf oder den schnellen Einkauf zwischendurch.“

Tegut-Geschäftsführer Thomas Gutberlet urteilte: „Dieser Einkaufsplatz ist besonders großzügig gestaltet worden. Genussvolles Einkaufen lautet das Motto.“ Ziel der Planung sei gewesen, möglichst nah an die Kunden zu kommen. Die Nähe zum Bahnhof und der Innenstadt spielte dabei eine wichtige Rolle.

Der neue Supermarkt biete mit einer Auswahl von rund 14.000 Produkten, davon 3200 in Bio-Qualität, alles für den ausgewogenen Einkauf. Besonders breit sei das Bio-Sortiment mit einer großen Auswahl an regionalen Produkten und das umfangreiche Angebot an frischen Lebensmitteln. Obst und Gemüse werde mit einem großen Anteil an Bio-Verbandsware wie Demeter, Naturland und Bioland, angeboten. An der Frischetheke ist Wurst, Fleisch, Käse und Feinkost in Bedienung zu haben – auch dort mit besonderem Fokus auf Bio.