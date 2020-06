Wie die Polizei mitteilt, wurde am Mittwochvormittag gegen 8.30 Uhr ein verletzter Weißstorch auf einer Wiese an der L1029 zwischen Haisterhofen und Röhlingen aufgefunden - womöglich mit einer Schussverletzung. Der Vogel wurde ärztlich versorgt und anschließend in einer Pflegestation untergebracht. Zudem wurden am selben Tag gegen 11.10 Uhr zwei tote Weißstörche im Bereich des ehemaligen Truppenübungsplatzes zwischen Haisterhofen und Neunstadt im Gewann Hungerberg gefunden.

Ob die beiden Fälle zusammenhängen, ist nicht geklärt. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt beim Polizeirevier Ellwangen führt die Ermittlungen, und nimmt Hinweise entgegen, Telefon 07961/9300. Störche in Crailsheim und Umgebung Glück und Unglück von Nest zu Nest Crailsheim Die Todesursache ist unklar, weshalb die Polizei in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt ermittelt. Die toten Tiere wurden zur Untersuchung zum Tiergesundheitsdienst gebracht.