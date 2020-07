„Der Kressbachsee ist für viele Ellwanger ein unglaublich positiv aufgeladener Ort“, erklärt Bürgermeister Volker Grab. Künftig will die Stadt auch hier Trauungen anbieten. „Wir wollen den Menschen einen einmaligen und unvergesslichen Rahmen für ihren besonderen Tag bieten“, sagt Grab. „Unsere standesamtlichen Gartentrauungen im Palaisgarten oder im Alamannenmuseum, vor allem aber unsere

Can­dle-Light-Trauungen im Winter im Palais Adelmann kommen so gut an, dass wir so einen besonderen Rahmen auch an anderen Terminen und Orten im Jahr anbieten wollen.“

Gerade in Corona-Zeiten lägen Trauorte im Freien nahe, ergänzt der Standesbeamte Jürgen Schäfer: „Unsere Trauungen im Palaisgarten am 19. September sind bereits ausgebucht. Wir freuen uns daher, nun den Kressbachsee am 26. September zusätzlich anbieten zu können. Anmeldungen sind ab sofort möglich, und es gibt auch noch Termine für die ­Candle-Light-Trauungen vom 11. bis 13. Dezember."

Bademeister Philipp Schips und sein Team werden das Naturfreibad Kressbachsee auf das Feinste herausputzen, die Stadt sorgt für festliche Deko. Ein Sektempfang ist aufgrund der Weitläufigkeit des Areals vor Ort auch in Corona-Zeiten möglich, anders als im Palais.

Zudem können sich Brautleute im Freibad auch vor einer großen Festgesellschaft das Jawort geben. Im Palais sind derzeit wegen Abstandsregeln nur 25 Personen gestattet.

Als Ort haben sich die Standesbeamten Jürgen Schäfer und Thomas Steidle eine Wiese unter einem mächtigen Ahornbaum ausgesucht. Gut 30 Meter hoch und weit verzweigt spendet er auch an heißen Tagen Schatten. Sollte das Wetter an dem Tag nicht mitspielen, verlegt die Stadt die Trauungen ins Palais.

„Dann müsste das Brautpaar sich allerdings entscheiden, welche 25 Personen mit in den Trauraum dürfen“, so Grab. Da die Trauungen außerhalb der Badesaison stattfinden, werden weder Sprungturm noch Badefloß den Blick auf den See trüben, diese sind dann bereits im Winterquartier eingelagert.

Wird das Angebot gut angenommen, möchte die Stadt das Angebot ausweiten. „Dann können wir uns auch ein oder zwei feste Termine im Frühjahr vor dem Start der Badesaison vorstellen“, erklärt Schäfer, und Grab ergänzt: „Wenn das Brautpaar es möchte, ist eine Trauung hier am Kressbachsee jetzt auch theoretisch an jedem anderen Tag denkbar, sogar unter Wasser. Das müsste dann aber bereits um acht Uhr morgens sein.“ Der Grund: Trauungen im Freien dürfen nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, und um 9.30 Uhr beginnt der Badebetrieb.

Über weitere besondere Orte denkt die Stadt bereits nach, bestätigt Grab: „Das Schloss bietet sich hierfür unbedingt an.“ Bevor das möglich ist, muss aber noch etwas getan werden, ergänzt Schäfer: „Wir müssen jeden Trauort dem Landratsamt vorab anzeigen.“