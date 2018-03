Finanzen Einziges Pfandleihhaus in der Region

Hans-Peter Kuhnhäuser

Wer Pfandhäuser aus dem (Privat-)Fernsehen kennt – das gilt ganz besonders für die US-Varianten – wird enttäuscht sein, wenn er das Geschäft von Steffen Kopschitz in der Burgstraße in Bad Mergentheim betritt. Nein, hier gibt es keinen brodelnden Boss, ebenso wenig wie wütende oder gar ausrastende Kunden. Und wer seinen Hausrat versetzen möchte – beispielsweise Kunstgegenstände, Stereo-Anlagen oder Kameras und Zubehör – der ist hier ebenfalls falsch.

„Mein Angebot beschränkt sich auf einen Pfandkredit oder den Ankauf sowie die temporäre Einlagerung von Edelmetallen, also Gold, Silber, Palladium oder Platin in diversen Variationen“, sagt Kopschitz. Das bedeutet: „Ich beleihe, kaufe an oder lagere Barren, Münzen, Medaillen, Schmuck, Zahn- und Bruchgold sowie Silberbesteck.“

Steffen Kopschitz ist ein ausgewiesener Fachmann, denn er ist gelernter Münzkaufmann – ein seltener Beruf. Nachdem er zunächst zusammen mit einem Kollegen ein Pfandleihhaus in Ludwigsburg betrieb, wollte er sein eigenes Haus eröffnen. Die Wahl der Region fiel ihm leicht: Der 35-jährige Frankfurter kam „wegen der Liebe“ ins Taubertal, seine Frau stammt ganz aus der Nähe.

„Ich habe mich gut umgeschaut, wo ich mein Geschäft aufmache“, erklärt er. Die Standortwahl fiel Kopschitz „relativ leicht“, denn weder in Bad Mergentheim noch in der Region gab es bisher eine solche Einrichtung. Wer zu Steffen Kopschitz kommt, sieht nur einen Teil der Geschäftsräume. Der etwa 20 Quadratmeter große Vorraum ist dezent eingerichtet. Den Geschäftsinhaber sehen die Kunden nur durch eine doppelte, bruch- und schusssichere Sicherheitsscheibe mit einem kleinen Tresen. „Aus Sicherheitsgründen ist das notwendig, deshalb soll auch niemand wissen, wie es in den hinteren Räumen aussieht und mit was und wie sie eingerichtet sind.“ Dort untersucht Steffen Kopschitz die ihm angebotenen Stücke und erstellt eine Wertschätzung. Ob das schwierig ist? „Nein, der Edelmetallwert von Münzen, Medaillen, Schmuck und Barren lässt sich schnell und genau bestimmen“, antwortet der Experte.

Nur das Edelmetall zählt

Beliehen wird nämlich nicht der individuelle Sammlerwert, sondern alleine der Edelmetallgehalt sowie dessen jeweiliges Gewicht, „und das nach den aktuellen Tagespreisen für die verschiedenen Metalle“. Das ist auch der Grund für „schwankende Preise“. Beratung und Wertermittlung sind kostenlos, wer „Schätzchen“ zuhause hat, kann sich also gratis und schnell über deren (Metall-)Wert erkundigen.

Seine Kunden seien keine armen Leute, betont Kopschitz, denn „wirklich arme Menschen haben nichts zu verpfänden oder zu verkaufen“. Vielmehr suchten Menschen „aus der Mittelschicht“, von Arbeitnehmern bis hin zu Selbstständigen und Freiberuflern, sein Geschäft auf. „Wer kurzfristig, etwa, weil Rechnungen nicht einzutreiben sind“, Geld benötigt, ist im Pfandleihhaus richtig. „Hier können diese Wertsachen gegen Gebühr beliehen werden, die Frist ist, natürlich wieder gegen Gebühr, jeweils um vier Monate verlängerbar, sooft dies der Kunde möchte.“ Wer verleihen oder verkaufen will, bekommt sofort Bargeld. Der Vorteil der Pfandleihhauses: „Hier geht es im Gegensatz zu den Kreditinstituten schnell und unbürokratisch zur Auszahlung, fällig wird nur die Gebühr.“ Sollte der Kunde seine beliehene Ware nicht auslösen können, wird sie von Kopschitz verkauft. Diese Einnahmen gehen dann aufs Konto des Hauses.

Auch wer beispielsweise wegen einer Urlaubsfahrt kurzfristig und für eine begrenzte Zeit seine Münzen oder Edelmetalle „sicher und natürlich versichert“ aufbewahrt wissen will, ist im Pfandleihhaus in Bad Mergentheim gut aufgehoben. Zwar wird auch hier eine Gebühr fällig, das Verfahren ist aber ebenfalls schnell und unkompliziert.