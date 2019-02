Stadtfeiertag Wann bekommt Crailsheim seine Stadthalle?

Auch der Hangar, in dem am Samstag die Horaffengala (Foto) anlässlich des Stadtfeiertages stattfand und in dem heute das Bürgerfest gefeiert wird, war mal als Stadthalle im Gespräch. Doch 2004 verkaufte die Stadt die unter Denkmalschutz stehende ehemalige Flugzeughalle. © Foto: Julia Vogelmann

Crailsheim / Andreas Harthan

Ex-Bürgermeister Herbert Holl hat sich auf dem Crailsheimer Stadtfeiertag mit dem Thema Stadthalle auseinandergesetzt.

Was veranlasst einen Baubürgermeister, der 16 Jahre lang im Rathaus gearbeitet und es dennoch nicht geschafft hat, die Stadthalle zu bauen, sich beim heimatgeschichtlichen Abend anlässlich des Stadtfeiertags mit dem kommunalpolitischen Dauerbrenner schlechthin auseinanderzusetzen? Ist es „der Hang zur Selbstgeißelung“, wie er selbst am Sonntagabend im Rathaussaal fragte, oder die öffentliche Aufarbeitung des Mankos, dass auch er es nicht geschafft hat, das Projekt zu realisieren?

Weder das eine, noch das andere, betonte Holl gleich zu Beginn seines Vortrages. Er, der sich für Geschichte interessiert und Vorsitzender des Historischen Vereins war, wolle „Chronist“ sein, wolle über ein Thema sprechen, „welches man in seiner Tragweite nicht immer verstanden hat und welches man in seinen vielfältigen Ansätzen und Diskussionen nicht mehr überblickt“.

Nachdem Holl mehr als zehn Plätze aufgelistet hatte, über die schon als Standorte für eine Stadthalle diskutiert worden ist, war den Zuhörern klar, was der Ex-Bürgermeister mit „vielfältigen Ansätzen“ meint. Wobei sich die Vielfalt ja nicht nur auf die Standorte bezieht, sondern auch auf Größe und Ausstattung der Halle. Immerhin eines ist klar: Sollte sie eines Tages doch noch gebaut werden, dann an der Schönebürgstraße – dort, wo heute noch ihre Vorgängerin, die 1926 eingeweihte Jahnhalle, steht.

Stadthallendiskussion hat eine lange Vorgeschichte

Die ersten Diskussionen über eine Stadthalle fanden bereits Anfang des 20. Jahrhunderts statt. 1909 brachte der Verkehrsbeamtenverein eine Liste in Umlauf, auf der sich eintragen konnte, wer zum Bau eines großen Saales beitragen wollte. Bis dahin fanden wichtige Veranstaltungen in Gasthöfen statt, etwa im „Ritter“ oder im „Falken“. 1924 taten sich die Vereine in der Stadt zusammen, um den Bau einer Turn- und Festhalle auf den Weg zu bringen. Immerhin: Im Mai 1926 wurde die Jahnhalle, die bis 2010 so etwas wie eine provisorische Stadthalle war, eingeweiht (diese Rolle hat mittlerweile der Hangar übernommen).

Doch seit dem Bau der Jahnhalle blieb es, was eine Stadthalle angeht, bei Diskussionen. Entweder im Gemeinderat, weil man sich nicht einig war, wie groß das Gebäude werden und für welche Veranstaltungen es hauptsächlich da sein sollte, oder in der Bürgerschaft, weil Standorte Kritik hervorriefen. Holl erinnerte an den erfolgreichen Bürgerentscheid von 2002, der sich gegen den Gemeinderatsbeschluss von 2001 richtete, die Stadthalle an der Jagst zu bauen, dort, wo bis heute der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) ist. Schon neun Jahre zuvor hatte es einen Bürgerentscheid gegeben, der eine höchstens 20 Millionen Mark teure Halle forderte. Die Mehrheit sprach sich 1993 für die Kostengrenze aus, doch es waren zu wenige zur Wahl gegangen, sodass dieser Entscheid scheiterte. 2016 beantragten die Grünen im Gemeinderat einen Bürgerentscheid zur Frage, ob überhaupt eine Halle gebaut werden soll. Der Antrag erhielt eine Mehrheit im Gremium, aber nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit. So bleibt’s dabei: Entscheidungen trifft der Gemeinderat, und der wird sich in den kommenden Monaten wieder mit der Halle befassen. Am 14. März befindet er darüber, welcher der vier vorliegenden Masterpläne für das Sanierungsgebiet „Östliche Innenstadt“ (in ihm liegt der Stadthallen-Standort) realisiert werden soll.

Erst Hausaufgaben machen

Herbert Holl wollte sich am Sonntagabend nicht inhaltlich zur Stadthallen-Debatte äußern, konnte sich dann aber eine Bemerkung doch nicht verkneifen: „Bauen kann ich erst, wenn inhaltlich alles klar ist, und vor allem die Finanzierung gesichert ist.“ Und wann wird denn nun gebaut? Diese Frage beantwortete Holl bereits vor vier Jahren – ebenfalls in einem Vortrag am heimatgeschichtlichen Abend. Damals kam er am Ende einer so komplizierten wie ironischen Rechnung auf folgendes Datum: 2445.

