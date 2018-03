Eine traditionsreiche Partnerschaft

Next

Das Fischmarkt-Wochenende in Crailsheim mit verkaufsoffenem Sonntag ist seit mehr als 20 Jahren ein voller Erfolg. © Foto: Hartmut Volk

ela

Die Idee, die Hamburger Verkaufsart auch in andere deutsche Städte zu bringen, hatten ursprünglich „Wurst-Herby“ und „Bananen-Fred“ im Jahr 1996.

Torsten Mey, Geschäftsführer der Firma „Die Oldenburger“, die hinter dem „Fischmarkt auf Tour“ steckt, war schnell überzeugt. „Viele Touristen kommen extra nach Hamburg, um das einzigartige Verkaufs-Flair dort zu erleben“, sagt Mey, „besonders die Süddeutschen sind immer ganz begeistert von unserer Art. Also fingen wir an mit dem Fischmarkt zu touren.“

Innerhalb von knapp zwei Jahren eroberte das Fischmarkt-Team aus Oldenburg die Begeisterung vieler Städte. Inzwischen sind es genau 46 Stationen, welche die Marktbetreiber mit ihren rund 140 Mitwirkenden regelmäßig anfahren. Crailsheim ist seit 20 Jahren dabei – hier hat die Veranstaltung einen festen Termin im Kalender zusammen mit dem verkaufsoffenen Sonntag. „Crailsheim ist für uns sagenhaft, jedes Jahr bringen wir zehn Prozent mehr Ware mit und jedes Jahr fahren wir mit leeren Trucks wieder nach Hause“, begeistert sich Mey für die Horaffenstadt.

Ein bisschen Spaß muss sein

Die Crailsheimer lieben das lautstarke Gastspiel. Wenn sich die Marktschreier ihre nicht immer ganz so ernst gemeinte verbale Verkaufsschlacht liefern, mit Späßen und Sprüchen knapp oberhalb der Gürtellinie, lacht das Publikum aus Hohenlohe herzhaft mit. Viele kommen eigens, um die Show mitzuerleben. „Ich kann keine konkrete Zahl nennen“, sagt Andreas Manthey, Vorsitzender des Gewerbevereins Crailsheim, „aber aus allen Richtungen kommen die Besucher jedes Jahr auf den Marktplatz geströmt, um das einzigartige Ambiente an diesem Wochenende mitzuerleben.“

Die Gründerväter „Wurst-Herby“ und „Bananen-Fred“ sind nach wie vor mit von der Partie. Vor allem bei „Bananen-Fred“ zeigen sich die Spuren des konsumfreudigen Publikums, wenn sich die Bananenkisten haufenweise hinter seinem Truck stapeln. Denn die Ware auf dem Fischmarkt wird in Mengen verkauft und was übrigbleibt, nicht selten am Ende der Veranstaltung „für ohne Geld“ unter das Horaffen-Volk gebracht.

Info Das Fischmarkt-Wochenende bietet neben dem Marktgeschehen vor dem Crailsheimer Rathaus und in der Lange Straße, auch den verkaufsoffenen Sonntag mit verschiedenen Aktionen in der Stadtmitte sowie dem Industriegebiet in Roßfeld. Besucher können den Pendelbus der Stadt nutzen.