Ellwangen Gartenschau: eine rundum gelungene Bewerbung

Die Fachkommission ist am Ziel, auf dem Marktplatz, und stößt mit OB Hilsenbek auf die Ellwanger Bewerbung an. © Foto: Gerhard Königer

Ellwangen / Gerhard Königer

Die Fachkommission der Landesgartenschau hat in Ellwangen eine pfiffige Präsentation von Ideen und Lebensfreude erlebt.

Nein, es gab an dieser Präsentation der Bewerbung für die Landesgartenschau 2026 überhaupt nichts zu bemängeln. Die Stadt stellte ihr schlüssiges Konzept auf eine so pfiffige und gelungene Art und Weise vor, dass der siebenköpfigen Fachkommission die Freude förmlich anzusehen war. Etwas verspätet, um 9.30 Uhr, traf der gelbe Bus aus Stuttgart am Schießwasen ein und wurde zunächst von den „Jagstfröschen“, der Narrengruppe Mittelhof, und dann von einem Spalier der Bürgergarde und der Trachtengruppe empfangen. Die Mitglieder der Lenkungsgruppe, die Verwaltungsspitze und die Amtsleiter, die Planer sowie Fachleute involvierter Gruppen und Behörden bildeten ein Empfangskomitee, das mit den fröhlichen „Canotiers“, den Strohhüten, wie eine Partygesellschaft wirkte.

Die Gäste aus Stuttgart bekamen umgehend ihren eigenen Hut und gehörten fortan dazu. Die Kommission bestand aus Marc Calmbach, Diana Heldt und Anja Heinig (alle vom Ministerium für den ländlichen Raum), Ulf Roe­der (Bund der Landschaftsarchitekten), Arthur Ostermeier (Gemeinde- und Städtetag), Gerhard Hugenschmidt und Martin Richter-Liebald.

Nach einer kurzen Vorstellung der Planung präsentierte Joseph Ott mit Band das Landesgartenschaulied, in dem es heißt: „Was uns fehlt, ist die Lizenz zur Landesgartenschau.“ Beim Spaziergang durch die Jagstaue wurde das Programm stetig gesteigert. Rollrasen und Blühbeete am Schießwasen, ungeduldig mit ihren Schaufeln wackelnde Bagger am Jagstufer, Wassermusik von Musikschulleiter Moritz von Woellwarth und einem Kollegen auf einem Floß, eine Strandbar am Campingplatz, Ponyreiten und spielende Kinder in den Jagstwiesen bei Rotenbach und eine Planwagenfahrt durch die blühende Landschaft.

An verschiedenen Stellen sprachen Fachleute Spezialthemen an. Schließlich kam man auf dem ehemaligen Bauhofgelände im Mühlgraben an. Hier soll der „Brückenpark“ entstehen, ein lebendiger Aufenthaltsbereich für Jugendliche und Kinder. Und hier hatten sich 2000 Schüler der Ellwanger Schulen positioniert und tanzten zu „I gotta Feeling“ von „The Black Eyed Peas“.

Hocketse mit Livemusik

Auch das „Bewerbungsfestle“ auf dem Marktplatz wurde viel größer als erwartet. Das war eine fröhliche Hocketse mit Hunderten Ellwangern, die sich die Steaks, Würstchen und anderen Leckereien der Ellwanger Gastronomen bei Livemusik schmecken ließen. Die Miniköche verteilten Spießchen und Cocktails, und viele probierten das Rotochsenbier mit Landesgartenschauetikett. Am Ende warfen alle ihren Strohhut in die Luft, getreu dem Motto: „Ellwangen wirft den Hut in den Ring“. Und dann reiste die Jury weiter nach Ulm, wo das Radio schon den ganzen Vormittag über die Menschen zum „Flashmob“ auf dem Münsterplatz gerufen hatte.