Menschen Eine Portion Hund aus dem Tierheim

Crailsheim / Julia Vogelmann

Ich bin von klein auf in Hunde verliebt.“ Auf diesen Satz ließe sich verkürzen, weshalb Sven Kuno aus Crailsheim in seiner Freizeit regelmäßig mit Hunden des Tierheims Gassi geht. Die Liebe zu Hunden steht als Vorzeichen vor einer Einstellung, die bei ihm mit den Jahren entstanden ist und von der sowohl er als auch die Tierheim- Hunde profitieren. Will man ganz tief graben, fängt diese Hundeliebe beim Nachbarshund aus der Kindheit an, den er spazieren führte und wie den eigenen Hund behandelte. Den eigenen Hund hatte Sven Kuno nämlich noch nie.

Die Gründe dafür sind ebenfalls in seiner Liebe zu den Tieren zu suchen. Er hat schlichtweg zu wenig Zeit, einen Hund so zu halten, mit genügend Zeit und Auslauf, weshalb er lieber auf seinen Wunsch verzichtet beziehungsweise einen Kompromiss findet. Der ist ganz simpel: An seinen freien Tagen am Wochenende, an Feiertagen oder auch am Abend nimmt er sich zwei bis drei Stunden Zeit, geht ins Tierheim und führt die Hunde aus, die kein Herrchen oder Frauchen haben oder die dort in Pension sind.

Ersatzhunde, die guttun

„Für mich sind das Ersatzhunde, sie tun mir gut“, sagt er und erzählt von langen Spaziergängen an der frischen Luft, mit vergnügten Vierbeinern, die sich über den Auslauf freuen. Bis zu drei Hunde führt er nacheinander aus und das unabhängig von Jahreszeit und Wetter. Dass ihn das manchmal Überwindung kostet, gibt er unumwunden zu, um aber gleich zu betonen: „Das gib mir etwas zurück. Mit der Zeit kennen einen die Hunde und vertrauen einem immer mehr.“

Welche Hunde er ausführt, bestimmt bei ihm weder die Optik noch irgendeine Vorliebe für ein bestimmtes Tier. „Ich frage einfach, welche rausmüssen“, sagt er schulterzuckend und erzählt, wie viel Mitleid er hat, wenn Hunde weniger beachtet werden, weil sie vielleicht nicht so hübsch sind wie andere. „Die anderen sind genauso lieb und lieben es genauso rauszugehen“, bricht er eine Lanze für die Promenadenmischung. Inzwischen ist Sven Kuno, der das Gassi-Gehen seit Jahren praktiziert, so erfahren, dass er auch die etwas schwierigeren Kandidaten, die sich schwer damit tun, Menschen zu vertrauen, an die Leine bekommt. „Mit dem normalen Menschenverstand kommt man schon weit, und man bekommt immer gesagt von den Mitarbeitern, was der jeweilige Hund mag und was nicht“, erklärt er die Regeln.

Nie „der eine Hund“ dabei

Dennoch sagt er auch, dass es manchmal von Vorteil ist, wenn man sich ein wenig auskennt und Erfahrung mit Hunden hat. In all den Jahren gab es allerdings nie den einen Hund, der den Optiker in Versuchung gebracht hätte, ihn mit nach Hause zu nehmen.

„Die Versuchung ist immer wieder da, doch wenn ich mir einen Hund zulege, dann soll es nicht nur für mich schön sein, sondern auch für den Hund“, bleibt er realistisch. Mit einem vollen Terminkalender und langen Arbeitszeiten ist sich der Unternehmer sicher, dass er die Bedürfnisse eines Hundes im Moment privat nicht erfüllen könnte. Dennoch hat er eine genaue Vorstellung davon, wie es aussehen würde, hätte er doch einen eigenen Hund. „Wenn ich mich für ein Tier entscheide, dann möchte ich den kompletten Familienzusammenhalt für das Tier“, so Kuno. Dass zu diesem Wunschbild auch der wohlerzogene Hund gehört, der ihn ins Büro begleitet und dort zur Freude seiner Kunden friedlich ein Nickerchen hält, lässt er mit einem Lächeln durchblicken. Doch einen genauen Zeitpunkt oder einen bestimmten Hund, der in dieses Bild passt, gibt es nicht, weshalb Sven Kuno voll in seinem Ehrenamt aufgeht. „Ich hole mir im Tierheim meine Portion Hund“, sagt er und ist ein wenig verständnislos, dass diese Möglichkeit nicht viel mehr Menschen in Anspruch nehmen.

„Es ist ein flexibles Angebot, man verbringt seine Zeit sinnvoll und an der frischen Luft und es kostet kein Geld“, fasst er die Vorteile zusammen, die für ihn auf der Hand liegen. Tatsächlich ist das Gassi-Gehen für ihn im Moment sogar der Sport, für den er keine Zeit findet. Durch seine Besuche im Tierheim hat er viele der Mitarbeiter und Ehrenamtlichen dort kennengelernt und hat großen Respekt vor der dort geleisteten Arbeit. „Da wird viel Zeit und Energie reingesteckt, da ist meine wenige Zeit, die ich investiere, das Mindeste“, betont er. Freuen würde ihn, wenn auch andere seinen Respekt teilen würden, wenn nicht mit Gassi-Gehen, dann zumindest mit Spenden.