Justiz Einbrüche finanzieren Drogensucht

Crailsheim / Harald Zigan

Bleich und ausgezehrt sitzt der 29-Jährige aus Crailsheim vor Amtsrichterin Uta Herrmann und zwei Schöffinnen. Die jahrzehntelange Drogensucht hat deutliche Spuren hinterlassen – und den Mann auf die schiefe Bahn gebracht: Immer wieder bricht er in Firmen und Wohnhäuser ein, verkauft die Beute und finanziert mit dem Erlös den Kauf von Heroin und anderen Opiaten. Selbst etliche Haftstrafen schrecken den Mann nicht ab, der aus eigener Kraft offenbar nicht von den Drogen loskommt.

Das Schöffengericht befasst sich mit den jüngsten Stationen in der kriminellen Karriere des suchtkranken Mannes: Zwischen September 2015 und Januar 2016 sucht der Angeklagte in Crailsheim zwei Wohnhäuser, eine Firma und zwei Cafés heim, in Stimpfach plündert er eine Schule. Auch dort wütet er auf der Suche nach Bargeld und Wertgegenständen „wie ein Berserker“ – so kommentiert die Richterin die Tatortfotos der Polizei.

Komplize nicht genannt

Die wertvollste Beute bei den Raubzügen: eine Fotoausrüstung im Wert von rund 15 000 Euro und 8200 Euro Bargeld aus einem Tresor, der sich mit einem vorgefundenen Schlüssel kinderleicht öffnen ließ. Bei zwei Einbrüchen ist ein Komplize dabei – seinen Namen gibt der Angeklagte nicht preis. Ansonsten räumt er die sechs Taten ohne Wenn und Aber ein und verhält sich auch gegenüber dem Gericht sehr kooperativ.

Das Urteil entspricht letztlich dem Strafantrag von Staatsanwalt Peter Humburger und dem Plädoyer von Verteidiger Peter Bacher: Unter Einbeziehung von drei Urteilen der Amtsgerichte Schwäbisch Hall, Crailsheim und Heilbronn erhält der Mann Freiheitsstrafen von drei Jahren und sechs Monaten sowie von drei Jahren und zwei Monaten. Nach einem Drogenentzug in einer geschlossenen Anstalt, der in der Regel zwei ­Jahre dauert, kann die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt werden.