Umbau Ein Zentrum mit rustikalem Charme

Von Eileen Scheiner

Als „neues Herz des Landhotels“ bezeichnet Inhaber und Koch Lutz Sperr den neuen 400 Quadratmeter großen Bereich. Die Kombination aus Rezeption, Bar, Lounge und Restaurant ist offen gestaltet und bietet Platz für rund 150 Gäste. Die Bauzeit betrug etwa zwei Monate – von August bis Oktober letzten Jahres. „Lüftung, moderne Lichttechnik, rustikales Flair – es ist alles vorhanden. Insgesamt haben wir 1,5 Millionen Euro in diesen Bereich investiert“, erklärt Sperr. Neben dem normalen Mittagstisch gibt es die Möglichkeit dort Hochzeiten, Geburtstage oder Tagungsessen abzuhalten.

Weitere Modernisierungen

„Die Renovierungsarbeiten sind ein fortlaufender Prozess, ein Kreislauf. Es hört nie auf“, sagt der Inhaber. Im nächsten Jahr wolle er 20 Zimmer modernisieren. Hierfür veranschlagt er 600 ­000 Euro.

Insgesamt gibt es 95 Zimmer im Rössle. Die benötigt das Landhotel auch, denn es muss durchschnittlich 100 Tagungsgäste pro Tag unterbringen. „Die Tagungen gehören zu unserem Hauptgeschäft. Wir haben hier auch viele Stammkunden, die mehrmals im Jahr zu uns kommen“, erklärt Lutz Sperr. Darunter befinden sich einige große Firmen aus der Region. Die zentrale Lage in Süddeutschland und die sehr gute Ausstattung der Seminarräume, die alle technischen Voraussetzungen erfüllen, mache das Landhotel bei Tagungsgästen so beliebt. Mit den zwölf Seminarräumen kann Sperr nahezu alle Wünsche der Kunden erfüllen. „Manche der Räume sind von einem Kfz befahrbar – das ist vor allem für Autohersteller wie Mercedes Benz attraktiv“, sagt der Inhaber stolz. Ein hauseigener Hochseilgarten, ein Fitnessraum, geführte Wanderungen durch den Wald, Teamkochen oder Bogenschießen sind nur einige der Angebote, die als Rahmenprogramm für die Tagungsgäste zur Verfügung stehen.

Neues Konzept für Hochzeiten

Ein weiterer Geschäftsbereich des Landhotels Rössle sind Hochzeiten. Im nächsten Jahr möchte Lutz Sperr sein Konzept ändern: „One Day – one Bride“. Das bedeutet, dass künftig nur noch ein Brautpaar samstags im Rössle feiern kann. „Momentan richten wir zwei oder drei Hochzeiten an einem Samstag aus. Hier wollen wir im nächsten Jahr flexibler werden und die Qualität für die Brautpaare steigern“, erklärt der Koch. Für 2019 ist er samstags schon komplett ausgebucht, die ersten Anfragen für 2020 gibt es ebenfalls schon. „Viele Brautpaare entscheiden sich aber auch für eine Hochzeit am Freitag. Hier können wir noch einige Termine anbieten“, sagt Sperr.

Als eine seiner größten Herausforderungen sieht Sperr die Koordination seiner Mitarbeiter. So stehe auf seiner To-do-Liste nicht nur die Attraktivität des Berufes Koch beziehungsweise Hotelfachmann in seinem Betrieb zu steigern, sondern auch die Arbeitszeiten besser zu koordinieren. „Daran muss ich definitiv noch arbeiten“, erklärt er. Für die Zukunft ist indes gesorgt: Der älteste Sohn Maximilian, der bereits jetzt im Familienbetrieb mithilft, wird im nächsten Jahr eine Kochausbildung beginnen und möchte den Betrieb später übernehmen.