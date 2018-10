Wohltätigkeit Ein Wiedersehen nach 20 Jahren

Darf es was zu lesen sein? Natürlich gibt es auch Bücher, jede Menge Bücher, sortiert in Bananenkartons. © Foto: Jens Sitarek

Crailsheim / Jens Sitarek

Als sich am Samstag um Punkt 9 Uhr die Eingangstür der ehemaligen Sorg-Halle in Crailsheim für den Lions-Flohmarkt öffnet, stehen schon rund 200 Leute davor. Unter ihnen auch einige professionelle Schnäppchenjäger. Und siehe da, sogar der hässliche Igel aus Porzellan oder Plastik oder was auch immer findet gleich einen Abnehmer. Wer hätte das gedacht?

Die Veranstaltung, die der Crailsheimer Ableger des Service-Clubs alle zwei Jahre auf die Beine stellt, lebt davon, dass Bürger im Vorfeld Sachspenden vorbeibringen. Diesmal waren es mindestens 400 Kisten, schätzt Vorstandsmitglied Gerhard Vorlaufer.

Der Inhalt dieser Kisten wird dann von den Lions sortiert: Porzellan/Glas/Geschirr, Kleider, Raritäten, Bücher, Elektro, Sport/Koffer/Fahrräder sowie Bilder/Nippes/Spielzeug. Früher hätten sie auch Möbel im Angebot gehabt, sagt Vorlaufer, doch das war einmal. Die Erfahrung lehrte: Was nicht ins Auto passt, wird nicht gekauft.

Wer entscheidet, was am Ende als Rarität oder Nippes durchgeht? „Da haben wir unsere Spezialisten, die das taxieren können“, betont Vorlaufer, 70. Irgendwie ist auch er ein Spezialist, organisiert den Flohmarkt seit 22, 23 Jahren, so genau weiß er das nicht. Aber dieses Mal ist es sein letztes Mal. „Jetzt müssen die Jüngeren ran.“ Der Nachfolger steht schon fest, genauer gesagt sind es zwei. „Die laufen beide schon rum“, sagt Vorlaufer.

50 Helfer im Einsatz

Vielleicht schauen sie sich ja etwas von ihm ab, wer weiß. Vorlaufer, von Beruf Zimmermann, zeichnete vorher von jeder Halle einen exakten Plan. Gelernt ist gelernt. Der Plan von 2018 ist mit Bleistift entstanden, er hat den Maßstab 1:100. Den Standort der Tische markiert Vorlaufer immer mit Kreide.

„Das funktioniert gar nicht ohne Vorbereitung“, weiß Lions-Präsidentin Elfriede Berg. Allein am Samstag sind rund 50 Helfer im Einsatz. Der Erlös, diesmal kommen knapp 7000 Euro zusammen, fließt in zwei Jugendprojekte. Neben dem Adventskalender ist der Flohmarkt die größte Einnahmequelle der Crailsheimer Lions.

Die Lokalität wechselte oft. Früher ging der Flohmarkt in der ehemaligen Viehversteigerungshalle auf dem Volksfestplatz über die Bühne, dann mal in der Jahnhalle, in einer Halle beim Eberl und in der ehemaligen Sibatex-Halle. Und in der Halle, in der Vorlaufer in diesem Jahr steht, war auch schon mal Flohmarkt, damals gehörte sie noch zu Sorg. Heute gehört sie der Firma Aichele Werkzeuge – und die Lions dürfen sie kostenlos nutzen.

Schwierige Hallensuche

„Glücklicherweise“, sagt Vorlaufer, denn es sei „ein großes Problem“ gewesen, überhaupt eine Halle zu finden. Aber nicht nur das hat sich im Laufe der Jahre verändert. Heute stellt sich für ihn die Frage, ob es zu viele Flohmärkte gibt. Auch die Qualität sei nicht mehr dieselbe: „Die Sachen, die die Leute bringen, sind ein bisschen ausgelutscht, um es mal so zu formulieren. Was aber sehr gut ist, sind die Kleider.“

Auf der anderen Seite habe der Lions-Flohmarkt eine soziale Komponente, findet Vorlaufer: Menschen mit wenig Geld könnten sich etwas kaufen. Kurz bevor Vorlaufer das sagt, halten ihm eine Frau und ein Mann, die er von der Burgbergstraße kennt, wo er ab und zu Essen ausgibt, stolz drei Puppen unter die Nase. Auch die Lions würden sich neu kennenlernen. „Wir kommen hier in einer ganz anderen Atmosphäre zusammen“, sagt Vorlaufer. „Nach dem Flohmarkt essen wir Leberkäse und Kartoffelsalat“, ergänzt Berg.

Ein Großteil dessen, was von den Flohmarktsachen übrig bleibt, geht an die Rumänienhilfe von Sieglinde Kurz in Ruppertshofen. Kleider, Hausrat, Rucksäcke und Koffer könne sie gut gebrauchen, sagt sie. Der nächste Transport geht am 23. Oktober und im Advent noch mal einer. Der Rest kommt weg.

Einst hing er über dem Sofa

Was mit dem bemalten Teller aus Holz passiert wäre, weiß keiner. Hannelore Kraft, wohnhaft in Crailsheim, eigentlich aus Hamburg, „ich heiße wie die ehemalige Ministerpräsidentin aus Nordrhein-Westfalen“, traut ihren Augen nicht, als sie ihn sieht. Da, gleich am Eingang links, auf der Bierbank. Ihr Teller. Selber bemalt vor 40 Jahren. Wahnsinn.

„Erst habe ich gestutzt und dann gedacht: Das ist doch mein Teller!“, so sagt es Kraft. Ihr war gleich klar: „Den muss ich mitnehmen.“ Letzte Zweifel beseitigt der kleine Haken an der Rückseite. Lange hing der Teller mit drei anderen über dem Sofa, irgendwann passte er nicht mehr zu ihrem Wohnzimmerstil. Vor 20 Jahren rangierte Kraft, Jahrgang 1940, ihn aus. Damals gab es noch eine Möbelhalle in Crailsheim.

Seit Samstag nun hat Hannelore Kraft ihren Teller, den sie nicht mehr wollte, wieder. Bezahlen muss sie nichts dafür. Die Frau von den Lions sagt: „Wenn der Ihnen gehört, dann müssen Sie ihn so kriegen.“