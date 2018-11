Vereine Ein Wechselbad der Gefühle

Crailsheim / Wolfgang Rupp

Es sind die traurigen Augen der Kinder, die einen zu Tränen rühren. Es ist das Bild der im Sterben liegenden alten Frau, das nicht mehr aus dem Kopf will. Es ist der Blick einer verzweifelten Mutter, der das Herz berührt. Es ist die spürbare Freude des Krankenhaus-Chefs, der die Notwendigkeit der Unterstützung unterstreicht. Und es sind das Vertrauen und die Verlässlichkeit, die diese Aktion des Vereins Weißrusslandhilfe zu etwas Besonderem machen.

Seit 28 Jahren gehen Spendengüter von Crailsheim in die fast 2000 Kilometer entfernte Stadt Gomel in Weißrussland. In dieser Zeit hat sich im Land vieles positiv verändert. Und doch ist bis heute Unterstützung von außen dringend notwendig. Der Aufenthalt ist jedes Mal ein Wechselbad der Gefühle, eine Mischung aus Freude und Erschütterung, aus Dankbarkeit und Hilflosigkeit, aus Frustration und dem Willen zum Weitermachen.

Vier Lastzüge mit 80 Betten

Wie schon im Frühjahr hatten sich auch jetzt wieder vier Lastzüge mit wertvoller Fracht auf den weiten Weg gemacht: 80 gebrauchte und dennoch hochwertige Krankenhausbetten samt Zubehör vom Diakoniekrankenhaus Schwäbisch Hall, Hunderte Pakete mit gespendeten Textilien, Schuhen und Haushaltswaren, Spielsachen und Schulranzen, Inkontinenzartikeln und Rollatoren, Schulmöbeln und Elektroartikeln. Und mehr als 300 Lebensmittelpakete. Die Zollformalitäten an der Grenze erfordern ungemein viel Aufwand, Zeit, Nerven und Geduld und sollen schon manche Hilfsorganisation zum Aufgeben veranlasst haben. Doch wer unterstützt dann die notleidenden, die am Rand der Gesellschaft lebenden, die sozial Schwachen, die kranken und behinderten Menschen, die Altenheime und Krankenhäuser, die Schulen und Kindergärten?

Auch für die weißrussischen Partnerorganisationen „Weiße Taube über Tschernobyl“ und „Zentrum für humanitäre Programme“ hat sich die Situation nachhaltig verändert, was die Arbeit und den Einsatz teils erheblich erschwert. Doch die Verantwortlichen lassen sich nicht entmutigen und sind sich mit dem Crailsheimer Verein einig: Wir machen weiter, weil die Menschen unsere Hilfe dringend brauchen.

Für die alte Frau in der Klinik für psychisch kranke Menschen in Makanowitschi hat ein neues Leben begonnen. Endlich darf sie in einem großen, bequemen Bett ruhen, dessen Liegefläche und Kopfteil per Knopfdruck verändert und ihren Bedürfnissen angepasst werden kann. Eine Wohltat für Körper und Seele dieser Frau und viele andere Patienten des Hauses. Dessen Leiter ist überglücklich über die im Frühjahr übergebene Betten-Spende, zu der weitere Einrichtungsgegenstände gehören.

Ein Altenheim wartet auf Hilfe

Im Krankenhaus Nr. 1 in Gomel steht der Einsatz der 80 vom Diak zur Verfügung gestellten Betten noch bevor. Das Haus ist unter anderem Spezialklinik für Hüft- und Gelenkoperationen sowie für Verbrennungen. Der neue und moderne Teil kann sich mit westlichen Häusern vergleichen, doch es gibt auch einen alten mit völlig unzureichender Einrichtung. Umso größer ist die Freude und Dankbarkeit der Verantwortlichen, dass die Weißrusslandhilfe die Lage umfassend verbessert.

Auf Unterstützung der Weißrusslandhilfe wartet auch ein Altenheim auf dem Land. Jeweils bis zu sechs betagte und pflegebedürftige Menschen verbringen ihren Lebensabend in einem nur spärlich eingerichteten Raum. In kleineren Zimmern warten von Alter und Krankheit gezeichnete Männer und Frauen auf das Sterben. Ob Küche, Bad, Gemeinschaftsraum oder Wäscherei: Hier wurde in den letzten Jahren offensichtlich kein einziger Rubel investiert. Verantwortliche und Mitarbeiter tun ihr Bestes für die ihnen anvertrauten Menschen, „doch wir werden hier draußen einfach vergessen“, sagen sie hinter vorgehaltener Hand. Sie schämen sich für die Verhältnisse, „doch unsere Anträge werden einfach nicht berücksichtigt.“

Nicht nur alte und kranke Menschen leiden unter Strukturen, die die Gesellschaft spalten, die bestimmte Schichten durchs Raster fallen lässt, die den Unterschied zwischen Reich und Arm, Stadt und Land immer größer werden lässt. Welche Chancen haben die fünf kleinen Kinder, die in unvorstellbaren häuslichen Verhältnissen ohne Vater und mit einer alkoholabhängigen Mutter aufwachsen? Warum muss die Mama eines schwerstbehinderten Sohnes die Windeln zerschneiden, damit die Packung länger reicht?

Kleines Netzwerk lindert die Not

In und rund um Gomel hat sich ein kleines Netzwerk der humanitären Hilfe gebildet, das die Not von Menschen dort lindert, wo sie am größten ist und solchen Einrichtungen Unterstützung zukommen lässt, die sie am dringendsten brauchen. Ein wichtiger und großer Partner des Netzwerks ist die Weißrusslandhilfe Crailsheim. Der Verein hat sich vor allem der materiellen Hilfe verschrieben, die er dank der umfangreichen Sachspenden seit fast drei Jahrzehnten leisten kann. Gleichzeitig möchte er aber auch eine Brücke zwischen den Menschen beider Länder sein, Kontakte, Beziehungen und Freundschaften aufbauen.

Es sind vor allem Kinder, die sich vorurteilsfrei begegnen, sich für Neues interessieren, mit Zuversicht nach vorne schauen und eine bessere, gemeinsame Zukunft gestalten möchten. So hat sich die Weißrusslandhilfe entschlossen, nach längerer Pause wieder einen Ferienaufenthalt zu organisieren. Eingeladen werden sollen jeweils 15 Kinder aus der Dorfschule Pererost und der Schule 41 in Gomel. Die 12 bis 13 Jahre alten Buben und Mädchen lernen dort als eines der Hauptfächer Deutsch, was für sie eine große Herausforderung ist. Die unbekannte Schrift und schwere Grammatik erfordern Fleiß und Durchhaltevermögen. Erste weißrussisch-deutsche Kontakte haben sie mit Briefen an die Eichendorffschule in Crailsheim hergestellt. Die Weißrusslandhilfe fand bei Rektor Oliver Grau und Deutsch­lehrerin Saskia Requard sofort offene Ohren, als es um den Aufbau einer Brieffreundschaft ging. Mehr noch: Die Kinder können während ihres 21-tägigen Ferienaufenthaltes im Sommer 2019 eine Woche lang am Unterricht und den Aktivitäten der Eichendorffschule teilnehmen.

Allein ist das nicht zu stemmen

Die Ferienaufenthalte in der Vergangenheit haben allen Beteiligten den unschätzbaren Wert, die Bedeutung und Nachhaltigkeit einer solchen Aktion deutlich gemacht. „Doch wir allein können einen solchen Aufenthalt finanziell nicht stemmen“, macht Vorsitzender Reinhold Kett deutlich und wirbt schon heute um Unterstützung, „auf die wir ganz dringend angewiesen sind“.