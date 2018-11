Geschichte zum Anfassen Ein Taktstock für mehr Geschichtsbeusstsein

Crailsheim / Ute Schäfer

Das Reformationsjubiläum, das vor einem Jahr gefeiert wurde, hat Crailsheim verändert. Dafür steht symbolisch dieser Taktstock.

Ein Taktstock muss weiß sein, klar, damit er auch im dunklen Orchestergraben leuchtet. Er muss leicht sein, damit der Dirigent keinen Muskelkater bekommt. Und er muss das spezielle Etwas haben. Stadtmusikdirektor Franz Matysiak zum Beispiel hat mehrere Taktstöcke, aber der liebste ist ihm dieser leicht angebrabbelte. „Man schwingt sich meistens auf einen Taktstock ein“, sagt der Musiker und Dirigent.

Dieser Taktstock also ist es, der heute unser Objekt der Serie „Geschichte zum Anfassen“ ist. Denn er gab den Takt vor, als die Stadtkapelle vor einem Jahr die Crailsheimer Reformationshymne uraufgeführt hat.

Dieses Musikstück hat die Stadt anlässlich des Reformationsjubiläums eigens für die Stadtkapelle in Auftrag gegeben. Komponist Prof. Hermann Pallhuber sollte ein Stück rund um das 1480 geschaffene Lied „Christ fuhr gen Himmel“ schaffen. Das ist vorreformatorisch und, wenn man so will, ökumenisch, denn es steht sowohl im evangelischen Gesangbuch als auch im katholischen Gotteslob. Und es stammt aus Crailsheim.

Pallhuber schuf „Momentum Profectionis – Luthers Aufbruch in eine neue Zeit“. Die Stadtkapelle hat es im vergangenen Jahr immer wieder – und sogar beim Kirchentag in Erfurt – gespielt.

„Eine Uraufführung ist immer ein besonderes Erlebnis“, sagt Franz Matysiak. Allerdings nicht so sehr bei der Aufführung, sondern vielmehr bei der ersten Probe, wenn die „neuen und oft überraschenden Klänge“ zum allerersten Mal zu hören sind.

Im Fall der Reformationshymne sind die Klänge zuerst „hämmernd“ und dann „al la marcia“ - also marschierend. Sie sind ein Klang gewordenes Crailsheimer Reformationsdenkmal und etwas, das vom Reformationsjubiläum bleibt.

Dieses jährte sich im vergangenen Jahr bekanntlich zum 500. Mal. Die Erinnerung an den legendären Thesenanschlag vom 31. Oktober 1517, als Luther „hämmernd“ die Thesen an die Kirchentüre nagelte, die dann durch ganz Europa „marschierten“, hat Crailsheim für immer verändert.

Nicht nur, weil Crailsheim jetzt eben eine Reformationshymne hat. Auch der Reformationsweg ist eine Marke geworden, die sich bei Besuchern weiterhin großer Beliebtheit erfreut. Dieser Stadtrundgang auf den Spuren der Reformation zeigt, wie tiefgreifend die Veränderungen waren, die die Reformation nach sich zog.

Aber über allem steht: Mit den vielen Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum haben die Crailsheimer erkannt, dass sie in ihrer Geschichte ein Pfund haben, mit dem sie wuchern können. Bislang gab es da nämlich nur die Geschichte mit den Horaffen und der beherzten (und „be-Po-ten“) Bürgermeistersgattin.

Crailsheim hat die Nase vorn

Doch Adam Weiß, der Crailsheimer Reformator, predigte in der Johanneskirche schon „reformatorisch“, als Luther noch auf der Wartburg saß. Hier hatte Crailsheim auch im Vergleich zu Schwäbisch Hall die Nase vorn. Die Besinnung auf dieses besondere Kapitel der Geschichte ist auch ein Verdienst der AG Lutherdekade. Sie war der Initiator des Reformationswegs und koordinierte die Veranstaltungen zum Jubiläum im vergangenen Jahr.

Und natürlich wurden die Reformationsjubiläen in der Stadt immer wieder groß gefeiert, sagt Stadtarchivar Folker Förtsch. Aus den Annalen kennt er Berichte über Festgottesdienste, die die Dekane jeweils hielten. Aber eine steingewordene Erinnerung gab und gibt es nicht. Und selbst der Rathausturm ist eben keine solche, obwohl das gern so gesehen und auf dem Turm selbst sogar vermerkt wird. Auf einer Tafel steht da nämlich: „Neu erbaut zur Feier des Reformationsfestes unter der Regierung Wilhelm Friedrichs Markgrafen von Ansbach 1717“.

Doch das Datum ist reiner Zufall, sagt Förtsch. Die Unterlagen geben keinen inhaltlichen Zusammenhang zwischen dem damals nötigen Neubau und dem Jubiläum her, betont er immer wieder. Damit räumt Förtsch mit einer zweiten Legende in der Crailsheimer Geschichte auf. Die erste und wichtigste ist natürlich die des blanken Pos der Bürgermeistersgattin, den es so wohl nie gegeben hat.

Die frühe Reformation aber hat es gegeben. Wer einen der nächsten sonnigen Nachmittage zu einem Stadtspaziergang nutzen will, kann sich ja vom Reformationsweg leiten lassen und das Crailsheimer Gesangbuchlied dazu summen. Das lohnt sich immer wieder.

Info Die Stadtkapelle hat die Reformationshymne derzeit nicht mehr im Programm. Wer sich für sie interessiert, kann die Noten im Musikverlag Beriato bestellen, sagt Stadtmusikdirektor Franz Matysiak.