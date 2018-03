Partnerschaft Ein Stück Litauen in Deutschland

Crailsheim / Ute Schäfer

Der litauische Staat feierte im vergangenen Monat 100. Geburtstag – oder besser gesagt: „die Wiederherstellung der Staatlichkeit“. „Im Vergleich zu andern Staaten ist das natürlich keine lange Zeit“, sagt Ligita Hofmann-Upstas. „Aber für uns Litauer ist der Geburtstag wichtig.“ Hofmann-Upstas ist Litauerin, lebt in Crailsheim und engagiert sich im Jurbarkas-Komitee.

Zum Geburtstag ihres Heimatlandes gab es in der einzigen litauischen Schule in Deutschland, in Hüttenfeld in Hessen, eine große Feier, und natürlich war Hofmann-Upstas mit dabei – ebenso wie Christina Riedesel, die ehemalige Leiterin der Crailsheimer Musikschule. Sie ist große Litauen-Freundin, war einer der Motoren des Musikschul-Austauschs und nimmt mittlerweile sogar litauischen Sprachunterricht – bei Ligita Hofmann-Upstas.

Die beiden wussten, dass sie in Hüttenfeld einen Tag lang litauisches Lebensgefühl würden erleben können. Sie wussten aber auch, dass das Jubiläum zum Anlass genommen werden sollte, Dr. Wolfgang von Stetten, Künzelsau für seine Verdienste um die deutsch-litauische Partnerschaft zu ehren. Als Bundestagsabgeordneter war er bis 2002 der Leiter der deutsch-baltischen Parlamentariergruppe und hat die Unabhängigkeitsbestrebungen der drei baltischen Länder unterstützt, die schließlich in die internationale Anerkennung mündeten.

Ohne von Stetten wäre auch Crailsheim heute nicht mit Jurbarkas verbunden. Immerhin ist diese Partnerschaft die erste offizielle Städtepartnerschaft zwischen einer baden-württembergischen und einer litauischen Stadt. Die ersten Kontakte entstanden bereits 1991.

Partner seit dem Jahr 2000

Der offizielle Partnerschaftsvertrag wurde am 16. Juli 2000 in Crailsheim unterzeichnet, vier Jahre bevor Litauen der EU beitrat. Mittlerweile sind viele Freundschaften zwischen den beiden Partnerstädten entstanden, und Wolfgang von Stetten ist Ehrenbürger der Stadt Jurbarkas. Jahrelang war Schloss Stetten für unzählige Praktikanten und Au-pair-Mädchen die erste Anlaufstelle in Deutschland. Ligita Hofmann-Upstas gehörte auch dazu

Doch zurück zur Feierstunde: Nachdem die Gäste eine ökumenische, deutsch-litauische Messe gefeiert hatten, gab es ein Konzert. „Und es wäre kein litauischer Festtag gewesen, hätte man nicht noch am Abend fröhlich und ausgelassenen mit litauischen Spezialitäten weitergefeiert“, berichtet Riedesel. So tanzten und sangen etwa 500 in Deutschland lebende Litauer und ihre Freunde bis tief in die Nacht. Riedesel: „Bei dem Fest hatten wir das Gefühl, in Litauen zu sein.“

Info Jurbarkas, die litauische Partnerstadt Crailsheims, ist eine Gründung des Deutschen Ordens aus dem Jahre 1259. Sie hieß damals Georgenburg und grenzt an das ehemalige Ostpreußen. Die Stadt hat etwa 15 000 Einwohner und liegt am Fluss Nemunas (Memel) etwa 180 Kilometer westlich der Hauptstadt Vilnius (Wilna).