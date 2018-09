Seniorenarbeit Ein Miteinander, das alle verbindet

Crailsheim / Julia Vogelmann

Wir sind ein Team und stemmen das gemeinsam“, betont Adelheid Weller mit Blick auf Heimleiter Michael Dombrowski. Gemeinsam sorgen sie dafür, dass Menschen, die sich freiwillig engagieren möchten, im Wolfgangstift nicht nur die Möglichkeit dazu bekommen, sondern auch an einer Stelle Einsatz zeigen dürfen, wo ihre Stärken besonders zur Geltung kommen.

„Die Ehrenamtlichen sind bei uns in den unterschiedlichsten Sparten tätig“, erklärt Weller und erzählt von Freiwilligen, die mit den Bewohnern singen, spielen, Gedächtnisübungen machen, ihnen vorlesen oder auch Modelleisenbahn spielen. Im Ordner, den das Heim für ehrenamtliche Helfer zusammengestellt hat, ist die Aufzählung der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten spröde. Doch wenn Weller und Dombrowski aus der Praxis berichten, wird deutlich, wie viel Leben die „Grünen Engel“ ins Wolfgangstift bringen.

Ein Jahr im Voraus planen Weller und Dombrowski die Aktionen mit den Ehrenamtlichen. Dazu gehören Ausflüge genauso wie die monatlichen Treffen, zu denen sich die „Grünen Engel“ treffen, um gemeinsam Kaffee zu trinken und anschließend mit den Bewohnern in jedem Stockwerk zu singen. Adelheid Weller kennt jeden Ehrenamtlichen, hat viele in der vierwöchigen Einarbeitungszeit begleitet und viele

Orientierungsgespräche geführt nach den ersten sechs Wochen.

Schreiben niemandem was vor

„Wir zeigen Interessierten, wo es Möglichkeiten gibt, sich einzubringen, doch wir schreiben ihnen nichts vor. Jeder darf sich einbringen, wo er möchte, wie oft er möchte und wann er möchte“, fasst sie zusammen. Im Schnitt sind die „Engel“ 75 Jahre alt, doch auch ein Teenager kommt wöchentlich und sucht im Ehrenamt den Ausgleich zum Schulalltag.

Von den meisten weiß Adelheid Weller, dass sie einen ganz persönlichen Bezug zum Wolfgangstift haben – sei es als ehemalige Mitarbeiter, Angehörige von Bewohnern oder durch Freunde, die dort arbeiten. „Was wir als Beweggrund oft hören ist, dass sie eine Möglichkeit suchen, ihre Zeit sinnvoll zu gestalten. Sie wissen, dass sie gebraucht werden“, weiß Dombrowski und Weller ergänzt: „Es ist ein Miteinander, das uns alle verbindet.“

Nach so vielen Jahren im Amt hat Adelheid Weller nicht nur einen Blick dafür bekommen, wer in welche Bereiche des Heimalltags passt, sondern auch dafür, was es braucht, um sich als „Grüner Engel“ wohlzufühlen. Ganz oben auf der Liste steht, dass man keine Berührungsängste haben darf, und sie verrät: „Es freut mich, wenn auf dem Evaluationsbogen steht, dass jemand in direktem Kontakt mit den Bewohnern sein will. Das ist etwas Schönes.“

Weil Adelheid Weller nicht nur Ehrenamtskoordinatorin – tatsächlich macht der Bereich nur ein paar Stunden wöchentlich in ihrem Arbeitsplan aus –, sondern auch seit fast 30 Jahren Alltagsbegleiterin im Stift ist, weiß sie umso mehr um die Vorteile der ehrenamtlichen Arbeit. „Die Hauptamtlichen arbeiten mit enormem Druck und in hohem Takt. Das Schöne ist, dass Ehrenamtliche Zeit haben.“ Dombrowski pflichtet ihr in diesem Punkt bei: „Man merkt, es ist Hingabe und Leidenschaft da bei den Menschen, die sich Zeit nehmen für Menschen, die zum Teil niemanden mehr haben.“

Immer wieder kommen beide zurück auf die gemeinschaftlichen Erlebnisse, die den Alltag mit den Ehrenamtlichen prägen. Beide sind sich einig, dass die Ehrenamtlichen-Arbeit im Haus auch die Hauptamtlichen bereichert und belebt. Auch deshalb sind beide darauf bedacht, den Ehrenamtlichen zwar Anleitung zu geben und Ansprechpartner zu sein, ihnen aber gleichzeitig so viel Freiheit wie möglich zu geben.

30 „Grüne Engel“ betreuen die beiden aktuell. Doch sie halten nicht damit hinter dem Berg, dass neue Helfer jederzeit willkommen und erwünscht sind. „Wir suchen aktiv Ehrenamtliche. Es wäre perfekt, noch mehr Menschen zu gewinnen“, so Weller.

Die Verbindung bleibt meist

Sie selbst plant, ihren Namen auf die Liste zu setzen, wenn sie in den Ruhestand geht, was allerdings noch ein paar Jahre dauern wird. Der Grund für sie liegt auf der Hand: „Für alte Menschen gibt es immer weniger Zeit und ich habe vor, mich da einzubringen. Wenn die Verbindung zum Wolfgangstift erst mal da ist, dann bleibt sie meistens auch.“