Zauberei Ein Mann mit magischen Kräften

Crailsheim / Ralf Mangold

Ein Zirkusmensch mit Leib und Seele – so könnte man Jarda Ross Valla mit wenigen Worten beschreiben. Der Österreicher mit tschechischen Wurzeln war mit seiner Show schon auf den Bühnen vieler Länder zu sehen – einmal sogar in Las Vegas, wo sich die besten Zauberer der Welt treffen. Seit Sonntag macht er nun Station in Crailsheim und tritt dort beim Weihnachtszirkus auf.

Wie wird man eigentlich Illusionist?

Jarda Ross Valla: Ich habe das Zirkusleben schon in die Wiege gelegt bekommen und war schon als kleines Kind mit meinen Eltern auf Tour. Angefangen habe ich vor rund vier Jahrzehnten als Artist am Trapez und Jongleur, bin aber inzwischen schon viele Jahre als Magier unterwegs. Jedes Zirkuskind macht das, was es gut kann, und das war bei mir die Zauberei. Natürlich gehört auch viel Übung dazu und schnelle Bewegungen sind für einen Magier unheimlich wichtig.

Wie verlief Ihre Karriere?

Anfangs bin ich nur in einem festen Zirkus in Tschechien aufgetreten, aber später war ich dann mit meinen Shows in großen Hotels oder Casinos auf den Bühnen Asiens, Europas und Amerikas. Im Laufe der Jahre habe ich mein Programm immer weiterentwickelt und auch verändert, um neue Reize für das Publikum zu setzen.

Wo bekommen Sie eigentlich die ganzen Ideen für Ihre Tricks her?

Die kann man kaufen. Einer meiner „Trick-Erfinder“ war beispielsweise früher sogar für Siegfried und Roy tätig. Die Ideen und das Material für die Tricks sind allerdings sehr teuer. Die Ausrüstung, die ich mit nach Crailsheim gebracht habe, kostet knapp 80 000 Euro. Einige meiner Tricks habe ich mir aber auch selbst ausgedacht.

Wie kam der Kontakt zum Crailsheimer Weihnachtszirkus zustande?

Über eine Agentur kann man mich buchen. Oft ist es auch Mundpropaganda, die mir zu einem Engagement verhilft. Manchmal habe ich aber wochenlang gar nichts zu tun, das ist immer ganz unterschiedlich. Ich weiß auch jetzt noch nicht, was nächstes Jahr auf mich zukommen wird. Das passiert immer relativ kurzfristig.

Können Sie uns schon etwas von Ihrem Programm verraten?

Das ist eigentlich das Geheimnis eines Magiers. Nur so viel will ich verraten, meine Show habe ich in großem Rahmen weiterentwickelt und sie ist teilweise ganz neu. Vor einigen Jahren hat der „schwarze Magier“ viele Tricks im TV verraten, aber das war eher positiv für unsere Zunft. Dadurch wurde das Interesse der Zuschauer geweckt. Diese Show live zu erleben, ist immer ein ganz besonderes Erlebnis. Zudem waren wir Magier beinahe gezwungen, unsere Tricks weiterzuentwickeln. Der „schwarze Magier“ hat praktisch den Anschub für eine Erneuerung der Zaubershows gegeben. Das Besondere bei einem Auftritt im Zirkus ist, dass die Zuschauer einen von allen Seiten beobachten können und es – anders als auf der Bühne – keinen doppelten Boden gibt.

Wie lange wollen Sie noch als Magier auftreten?

Ich bin jetzt 55 Jahre alt und will das schon noch eine Weile machen. Anders als beispielsweise die Artisten, kann man als Magier noch bis ins hohe Alter auf der Bühne stehen. Toll an meinem Job ist, dass ich immer wieder neue Menschen, Sprachen und Kulturen dabei kennenlernen darf.

Was macht eigentlich Ihre Familie, während Sie irgendwo im Ausland auftreten?

Die ist immer in meiner Nähe. Meine Frau assistiert mir und mein Sohn ist auch dabei. Zurzeit hat er Ferien, in der Schulzeit bekommt er Fernunterricht über das Internet. Durch meinen Beruf kann ich viel Zeit mit meiner Familie verbringen, das ist mir sehr wichtig.

Wie und wo werden Sie in diesem Jahr Weihnachten feiern?

Über die Festtage bin ich fast nie zu Hause in meiner Wohnung in Tschechien. Ich werde in Crailsheim mit den anderen Zirkusleuten gemeinsam nach unserer Show an Heiligabend feiern. Die sind wie eine große Familie für mich. Auch wenn wir uns erst seit ein paar Tagen kennen, Zirkusmenschen finden immer schnell einen Draht zueinander. Danach geht es dann noch in unser Wohnmobil und dort sitzen wir noch ein bisschen im engsten Familienkreis zusammen. Es gibt jedes Jahr Fischsuppe als Vorspeise und anschließend Fisch auch als Hauptmenü. Meine Tochter kann allerdings nicht dabei sein, sie hat ein anderes Engagement bei einem Staatszirkus. Das außergewöhnlichste Weihnachtsfest hatten wir vor ein paar Jahren. Da hatte ich Auftritte in Dubai über den Jahreswechsel und wir durften Weihnachten in der Sonne bei fast 30 Grad feiern.