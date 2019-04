Beim Jedermannsturnier „Fußball ohne Rechtsaußen“ stehen nicht nur Spaß und sportliche Leistung im Fokus, sondern auch ein politisches Statement.

Menschen über alle Grenzen hinweg verbinden – das gelingt besonders gut im Sport. Am Samstag konnte man das beim Jedermannsturnier „Fußball ohne Rechtsaußen“ in der Großsporthalle in Crailsheim beobachten. 28 Mannschaften waren am Start, 196 Spieler unterschiedlichster Nationen, Religionen und Generationen kämpften um Tore und setzten ein Zeichen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.

„Es war eine richtig schöne Veranstaltung“, schwärmt David Jäger, Vorsitzender des Vereins Ohne Rechtsaußen, der den sportlichen Event veranstaltete. „Die Stimmung war toll und überwiegend friedlich. Allerdings ging es auf dem Platz manchmal ganz schön zur Sache, da sind die Emotionen ab und zu hochgekocht.“ Fußball sei für manche eben doch eine ernste Angelegenheit – selbst bei einem Jedermannsturnier.

Fair-Play-Gesten bei den Mannschaften

Es waren aber vor allem die vielen Glücksmomente auf dem Spielfeld, die Fair-Play-Gesten und die Begegnungen von Mensch zu Mensch, die das Fußballturnier zu einem Erfolg machten. So hat etwa der Torhüter des Teams Schwäbisch Hall United in einer kritischen Phase eines Entscheidungsspiels eine Schiedsrichterentscheidung zuungunsten seiner Mannschaft korrigiert. „Dafür hätte der Spieler einen Fair-Play-Preis verdient“, sagt David Jäger und er verrät, dass bei einer Neuauflage des Turniers ein solcher Preis ausgelobt werden soll. Jäger: „Nicht nur die sportliche Leistung soll honoriert werden, sondern auch die Fairness und das Miteinander.“

Der Gedanke des Miteinanders zeigte sich auch beim spontanen Einsatz für eine Mannschaft aus Ghana. Die Spieler waren ursprünglich nur zum Zuschauen gekommen, konnten dann aber mitspielen, weil ein Team ausgefallen war. Nachdem sich die Spieler zunächst barfuß und in Schlappen warm spielten, organisierte ein freiwilliger Helfer auf die Schnelle Turnschuhe für die komplette Mannschaft.

Überhaupt sorgten die afrikanischen Spieler und ihre Fans auf der Tribüne für gute Stimmung in der Großsporthalle. Fangesänge und rhythmisches Klatschen feuerten die Spieler auf dem Platz an. Für das Team aus Gambia reichte es am Ende trotzdem nur zu Platz 2. Es unterlag im Finale nach einem spannenden Siebenmeterschießen dem Turnier­sieger Signal Iduna, bei dem

ein syrischer Flüchtling mitspielte.

Infostände im Foyer

Im Foyer der Sporthalle gab es Infostände des Landratsamts, von Signal Iduna, der Parteien SPD, Linke, Bündnis 90/Die Grünen und der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. „Das Fußballturnier war keine politische Bildungsveranstaltung. Aber politisch war es trotzdem“, sagt David Jäger. Denn alle, die teilnahmen, hätten sich mit den Zielen, ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen, Integration zu fördern und dem gesellschaftlichen Rechtsruck etwas entgegenzusetzen, bewusst identifiziert, so Jäger.

