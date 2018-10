Satteldorf Ein Kindergarten wie ein Legohaus

Satteldorf / Ute Schäfer

Satteldorf hat zu wenig Platz in seinen Kindertageseinrichtungen. Abhilfe schafft eine mobile Einrichtung, der allen aktuellen Normen und Anforderungen entspricht.

Das Wort „Containerkindergarten“ hört der Bürgermeister gar nicht gerne, obwohl der Kindergarten genau daraus besteht: aus Versatzstücken in Containergröße, zusammengebaut wie ein Le­g­ohaus. „Ich nenne es einen ‚mobilen Kindergarten‘. Denn ist der Kindergarten erst mal eingerichtet, wird man nicht mehr merken, dass er aus einzelnen Teilen besteht.“

Diese Teile in Containergröße sind kürzlich mit Tiefladern angeliefert und per Kran auf einen Untergrund an ihren Platz gestellt worden. „Das Schotterbett musste sehr eben sein, damit sich die einzelnen Teile nicht verziehen.“ Die Container haben mal Fenster, mal Türen, mal fehlen die Seitenwände – eben ganz so, wie es der „Bauplan“ vorsieht. Es gibt natürlich auch Wasser, Abwasser, Heizung und Strom. „Der Kindergarten entspricht allen Normen und Anforderungen“, betont der Bürgermeister. „Wir brauchen für ihn eine Betriebserlaubnis vom Landesjugendamt wie für jeden anderen Kindergarten auch.“

Im Inneren des Gebäudes – zwei Gruppen werden hier Platz finden – erstaunen die großen, hellen Räume. Die Flure sind allerdings ein wenig eng. Wackler: „Aber den Kindern ist das sowieso egal. Die finden das Neue doch eher spannend.“ Ein Teil der Einrichtung ist schon angeliefert worden. Tische und Stühle für die Mensa zum Beispiel. Sie stehen bereits in dem Raum, in dem die Kinder essen können. Zwei Gummistiefelbäume, eine Spielküche aus Holz und die Matratzen für den Ruheraum sind auch schon da. Die Sanitäranlagen mit ihren kleinen Toiletten und Waschbecken sind installiert. Eine Dusche ebenfalls, falls es doch mal ein kleines Malheur gibt.

Zwei Gruppen ziehen ein

So bald wie möglich werden zwei Gruppen in den Kindergarten einziehen – Wackler rechnet mit Anfang oder Mitte November. Eine Gruppe kommt samt Erzieherinnen aus dem Kindergarten Obere Gasse. Die zweite entsteht aus Kindern, die neu in den Kindergarten kommen. Organisatorisch hängen der Kindergarten Obere Gasse und der am Breitäckerweg aber zusammen. „Wie eigenständig sie sind und ob sie jeder ein eigenes Sommerfest oder ein großes gemeinsames Sommerfest feiern werden, ist noch nicht entschieden. Das wollen wir mit den Erzieherinnen und Eltern besprechen.“

Die mobile Lösung ist eine Übergangslösung, betont Bürgermeister Kurt Wackler. Sobald der Anbau am Kindergarten Obere Gasse fertig ist, wird der „Kindi Breitäckerweg“ wieder aufgelöst. Wie lange das dauert, könne man schwer sagen, weil sich Bauarbeiten derzeit immer wieder verzögern, so Wackler: „Wir rechnen mit einem Jahr und der Option auf Verlängerung.“

Satteldorf ist mit einem Kindergarten in Containern nicht allein. Etliche Kommunen weichen derzeit darauf aus, weil sich die Geburtenzahlen erholen und weil, wie in Satteldorf, allenthalben neue Baugebiete entstehen, die von Familien bezogen werden.

Deshalb war es auch gar nicht so einfach, an die Container zu kommen. Wackler: „Es gibt Anbieter, die haben eine monatelange Wartezeit. Wir haben Glück gehabt.“