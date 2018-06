Ein Haus mit Wohlfühlklima

pm

Das Holzbauunternehmen Bauer Holzbau aus Satteldorf-Gröningen lädt zur Hausbesichtigung eines Neubaus in der Bergstraße 9 am Sonntag, 10. Juni, in Gelbingen ein. Von 11 bis 17 Uhr können Interessierte sich über die Planung, den Bau und die Ausstattung direkt beim Bauunternehmen informieren.

Das Haus mit rund 180 Quadratmetern Wohnfläche hat sich mit seiner weißen Putzfassade und den roten Dachziegeln in den letzten Monaten harmonisch in die Bestandsumgebung eingefügt. Viele bodentiefe Fenster mit französischen Balkonen sorgen in allen Zimmern für eine helle und freundliche Atmosphäre. Die Räumlichkeiten erstrecken sich über drei Geschosse.

Im Hanggeschoss befindet sich eine separate Einliegerwohnung. Das Erdgeschoss verfügt über einen großen und offenen Koch-Wohn-Essbereich, einen kleinen Abstellraum, sowie ein Gästezimmer und –bad. Im Dachgeschoss befinden sich zwei sehr geräumige Kinderzimmer, das Elternschlafzimmer und das Badezimmer mit großer, begehbarer Dusche. Im Außenbereich befindet sich ein unterkellerter Carport. So gibt es neben der Unterstellmöglichkeit für das Auto auch noch genügend Stauraum für Gartengeräte oder Fahrräder. Später möchte der Bauherr noch einen Schwedenofen einbauen – die Vorbereitungen dafür sind bereits alle getroffen. Besonders praktisch für den Bauherren war, dass bei Bauer Holzbau Architekten, Statiker und Bauleiter unter einem Dach arbeiten und somit alle Leistungen aus einer Hand kommen. Vollendet wird sein Wohntraum von der Tatsache, dass Holz in Verbindung mit viel Licht für ein angenehmes Raumklima sorgt und so in Zukunft das Wohlbefinden der Familie merklich steigert.

Mehrere Ansprechpartner des Familienbetriebs Bauer Holzbau stehen während der gesamten Hausbesichtigung für Fragen rund um die Planung und den Bau zur Verfügung. Weitere Informationen zum Unternehmen und zum Objekt gibt es auf der Internetseite der Firma unter www.bauer-holzbau.de.