Crailsheim Ein Banker wie aus dem Bilderbuch

Crailsheim / Andreas Harthan

Gäbe es heute mehr solcher Bankdirektoren, wie Paul Walter aus Crailsheim mehr als drei Jahrzehnte lang einer war, hätte das heutige Bankenwesen in Deutschland einen wesentlich besseren Ruf. Vom Lehrling zum Vorstandschef: Der gebürtige Crailsheimer hat bei der Volksbank in seiner Heimatstadt Karriere gemacht, er hat 33 Jahre lang dafür gesorgt, dass „die Voba“ für viele Menschen – nicht nur in Crailsheim – weit mehr war als nur ein Kreditinstitut.

In der englischen Sprache gibt’s für Männer wie Paul Walter ein wunderbares Wort: Gentleman. Er war in der Tat ein Gentleman – beruflich wie privat. Natürlich musste auch er als Bankdirektor schauen, dass die Zahlen stimmen, aber er verlor nie den Blick fürs Wesentliche: dass nämlich hinter allen Zahlen und Bilanzen Menschen stehen.

Er wusste, dass das Verhalten einer Bank oft über das Wohl und Wehe ihrer Kunden – und im Fall der Volksbank: ihrer Mitglieder – entscheidet. Walter hat seinen Ermessensspielraum nicht nur einmal genutzt, um Menschen in Not zu helfen. Seine besondere Fähigkeit war es, ein Banker mit Herz und trotzdem sehr erfolgreich zu sein. Eine Selbstverständlichkeit war es für ihn zudem, sich auch noch in vielfältigster Weise für seine Heimatstadt zu engagieren: im Historischen Verein, im Gewerbeverein, beim MFC, im Förderverein Lebensabend, im Lions-Club, und, und, und . . . Für sein ehrenamtliches Engagement hat Walter das Bundesverdienstkreuz bekommen. Bei der Verleihung sagte der damalige Oberbürgermeister Georg Schlenvoigt: „Ich kenne nur wenige Menschen, die mich durch ihre persönliche Aus­strahlung so angesprochen und gleichfalls tief beeindruckt haben wie Sie.“ Er war eben ein Gentleman und ein Menschenfreund. Paul Walter, der heute beerdigt wird, ist 87 Jahre alt geworden.