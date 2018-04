Albverein Ehrenamt leistet rund 700 Stunden

Niederstetten / swp

Von Fichtenau bis Bad Mergentheim waren Naturschutzwarte und weitere Interessierte der Ortsgruppen des Schwäbischen Albvereins der Einladung der Gau-Naturbeauftragten Waltraud Leinen nach Niederstetten gefolgt.

Helmut Leitner berichtete, dass die Ortsgruppe eine Patenschaft für die Pflege eines 2,4 Hektar großen Grundstücks am Pfitzinger Berg übernommen hat. Er hatte das Grundstück mit seiner Orchideenpracht und den lilafarbigen Küchenschellen noch gut in Erinnerung. Mangels Beweidung und Pflege verbuschte die Hanglage jedoch so stark, dass die seltene Blumenpracht verschwand. Der Landschaftserhaltungsverband beseitigte im Winter einen Großteil des Buschwerks. Die Ortsgruppe wird sich die nächsten sechs Jahre darum kümmern, dass die ehemalige Magerwiese einmal jährlich gemäht und abgeräumt wird.

Waltraud Leinen führte aus, dass 2017 im Gau circa 700 ehrenamtliche Stunden geleistet wurden. Dazu gehören Landschaftspflege, Betreuung von Laichwanderungen, Nistkastenbau, aber auch Führungen, Schnitt von Streuobstbäumen, Kontrollen von Naturdenkmälern, Müll sammeln und vieles mehr.

Ehrenamtlicher Biberberater

Siegfried Dehner ist einer von 67 ehrenamtlich tätigen Biberberatern im Land. Er ist nicht nur Ansprechpartner, wenn es Probleme mit der Bautätigkeit des Nagers gibt, sondern er informiert auch über die Biologie dieser faszinierenden Tiere. Weibliche Biber, die erst im dritten Jahr geschlechtsreif werden, bekommen im Durchschnitt drei Junge, die in den ersten zwei Jahren zusammen in der Familie leben. Da der Biber manchmal zu Fuß unterwegs ist, wenn er eine gute Futterquelle abseits vom Gewässer entdeckt hat, ist er leider auch öfter Opfer des Verkehrs.

Dehner betonte, dass Gewässerökologie und Sauberkeit mit dem Biber erheblich besser werden. Staudämme filtern Schwebstoffe aus dem Wasser, es entstehen immer wieder beruhigte Wasserbereiche durch den Dammbau. Dort finden Fische gute Versteckmöglichkeiten und Amphibien können besser ablaichen.