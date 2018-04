Crailsheim / pm

Ein neues Kreuz ergänzt seit Ostern das Glasfenster von Roland May in der Kapelle auf dem Hauptfriedhof. Gestiftet wurde es vom Ehepaar Pfitzenmaier, teilt die Stadtverwaltung mit. Kein anderes Zeichen erinnert so schrecklich an Schmerz und Hohn wie das Zeichen des Kreuzes. Doch das Kreuz gehört nicht nur zum Karfreitag. An Ostern wird es verwandelt zum Zeichen des Sieges. Deshalb gibt es auch Spuren von Licht am Kreuz.