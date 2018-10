Crailsheim Durchgang als Reifeprozess

Crailsheim / Helga Steiger

Täglich laufen mehrere Hundert Menschen vom Crailsheimer Bahnhof übers ZOB-Gelände in Richtung Innenstadt. Sie kommen dabei an einem massiven Steinbildwerk vorbei: Auf einer Grünfläche steht neben dem Weg ein aus wuchtigen Blöcken zusammengesetztes, hohes und schmales Tor. Kleinere Bronzefiguren sind dem Tor angefügt. Auf dem Sturz ragen geometrische Formen – Pyramide, Kugel, Kreis, Würfel – empor. An einer Front ist eine Frauenfigur eingepasst.

Der Durchgang ist eine Leihgabe der Satteldorfer Künstlerin Angelika Penertbauer. Er entstand während eines Steinbildhauer-Symposiums bei der Firma Schön und Hippelein. Auf dem Gelände des Natursteinwerks stand es einige Zeit, aber Penertbauer wünschte sich einen Standort in einem städtischen Kontext: „Der Durchgang gehört zu den Menschen.“

So suchte sie in Crailsheim nach einem guten Platz: „Ein Bildhauer könnte und sollte ja den Ort miteinbeziehen. Bei einer neu zusammengefügten Umgebung denke ich immer, da gehört etwas Ganzes hin.“ Das monolithische Pendant des Crailsheimer Durchgangs findet sich daher als blockhafter, archaischer Gegensatz vor der glatt-strukturierten Glasfassade des modernen Rathauses in Satteldorf. Das nun in Crailsheim stehende, aus Einzelteilen zusammengesetzte Tor eigne sich prinzipiell für unterschiedliche, historisch gewachsene Plätze, erklärt Penertbauer – und so fand es seine Aufstellung beim ZOB.

Nicht „ungestreift“ hindurch

Das steinerne Tor könnte Passanten dazu auffordern hindurchzuschlüpfen. Die Künstlerin erläutert den Gedanken, der dahintersteht: „Menschen gehen ja alle durch etwas hindurch, bis sie gereift sind.“ Der Durchgang von Angelika Penertbauer lässt einen den Zwiespalt dieses Reifeprozesses erleben: Die hohen Stufen des Podestes lassen einen zunächst zögern, sie sind ein zu überwindendes Hindernis auf dem Weg durch das Tor. „Man muss sich dazu entschließen und es sich bewusst machen, um die neue Ebene, den neuen Zustand zu erreichen.“

Der Durchgang selbst ist sehr schmal. Wer hindurch möchte, an der weiblichen Figur vorbei, die wie eine Art Wächterin am Eingang steht, wird anstoßen, sich reiben, er kommt nicht „ungestreift“ hindurch. Kleine Fensterchen ermöglichen aber den Blick nach links und rechts.

Was für Erwachsene daher ein Nachdenken über eigene Wege und Übergänge in neue Lebensphasen anstoßen kann, könnte für Kinder ein heiteres Spiel sein. Penertbauer sagt: „Es würde mir gut gefallen, wenn Kinder drum herum springen und hindurchgehen. Kinder können die Ebenen wechseln, wie sie wollen.“

Ein ursprünglich geplanter Weg, der auf das Tor zu und von ihm wegführen sollte, wurde bislang nicht angelegt. Er würde jedoch die Intention des Werks deutlich machen und Vorbeigehende animieren, durch das Tor zu gehen. Angelika Penertbauer betont: „Der Durchgang ist für den Gebrauch gedacht.“

Angelika Penertbauer, 1939 in Königsberg in Ostpreußen geboren, lebt als freischaffende Bildhauerin und Malerin in Satteldorf. Sie studierte von 1960 bis 1964 Malerei an der Staatlichen Hochschule der Bildenden Künste in Stuttgart und von 1989 bis 1990 Bildhauerei an der Alanus-Hochschule in Bonn-Alfter. Angelika Penertbauer war zudem einige Jahre als Dozentin tätig. In Stuttgart leitete sie von 1973 bis 1988 eine Kunstschule.

Ihr Atelier in Satteldorf richtete sie sich 1980 ein. Mit Unterstützung von Schön und Hippelein veranstaltete sie in den 1990er-­Jahren Bildhauer-Symposien. Die Künstlerin stellte in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen aus, jüngst in Dinkelsbühl zum Thema „Fachwerk“. In ihrem Werk spielt das Thema „Werden und Vergehen“ eine zentrale Rolle, in verschiedenen Techniken, umgesetzt mit Motiven wie Pflanzen, Embryonen, Totenschädeln. Ein wichtiges Motiv sind die von ihr so genannten Bonbolas, überdimensional geformte Samenkapseln, als Zeichen des Lebens.