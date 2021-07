Die Polizeiinspektion sucht Zeugen zu einem dreisten Diebstahl, der sich am Freitag gegen 2.15 Uhr ereignet hat – und zwar aus einem Lebensmittelautomaten.

Ein bislang unbekannter Mann fuhr mit einem hellen Kombi zu einem in der Dinkelsbühler Straße in Burk aufgestellten Selbstbedienungsverkaufshäuschen. Dort legte er fünf Euro in die Kasse, entnahm jedoch im Gegenzug Fleisch- und Käseprodukte im Gesamtwert von knapp 60 Euro.