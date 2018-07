Rechtsprechung Drei neue Ankläger in Ellwangen

Ellwangen / swp

Die Staatsanwaltschaft Ellwangen hat drei neue Staatsanwälte. Tolga Akdemir erhielt dieser Tage vom Leitenden Oberstaatsanwalt Freyberger die von Justizminister Guido Wolf ausgestellte Ernennungsurkunde. Anschließend wurde Akdemir beim Amtsgericht Ellwangen vereidigt. Bereits einige Wochen zuvor haben Thomas Dieterich sowie Thilo Braun ihre Tätigkeit bei der Staatsanwaltschaft Ellwangen aufgenommen.

Thomas Dieterich (35) stammt aus Ellwangen. Er hat dort auch sein Abitur gemacht. Danach studierte er an der Uni Tübingen. Nach Referendariat und Zweitem Juristischem Staatsexamen war er drei Jahre in einer Anwaltskanzlei in Heidelberg. 2013 erlangte er an der National University of Ireland den Titel Master of Law, bevor er drei Jahre bei der Stadt München als Oberverwaltungsrat arbeitete. Ab 2017 war er als Richter beim Landgericht in Ellwangen. Im Juni 2018 wechselte er zur Staatsanwaltschaft Ellwangen.

In der Ermittlungsabteilung

Thilo Braun erhielt am 1. Juni seine Ernennungsurkunde. Der neue Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft Ellwangen ist 33 und in Ellwangen aufgewachsen. Nach dem Abitur studierte der frisch ernannte Staatsanwalt bis 2012 Jura an der Universität in Freiburg. Den Vorbereitungsdienst absolvierte er von 2012 bis 2014 am Landgericht Heidelberg. Danach war Braun als Rechtsanwalt in Heidelberg tätig. Braun ist nun bei der Staatsanwaltschaft Ellwangen in einer Ermittlungsabteilung tätig.

Mit fünf nach Deutschland

Tolga Akdemir ist 30 Jahre alt und in Diyarbakir in der Türkei geboren. Er ist mit fünf Jahren nach Deutschland gekommen. Nach einer Ausbildung zum technischen Assistenten für Informationsverarbeitung hat er sein Abitur in Michelstadt im Odenwald erlangt. Anschließend hat er an der Uni Mainz Jura studiert und das Studium Anfang 2016 mit der ersten juristischen Prüfung abgeschlossen. Es folgte das Referendariat am Landgericht Wiesbaden und beim Oberlandesgericht in Frankfurt/Main. Der junge Staatsanwalt machte im Frühjahr 2018 sein zweites Staatsexamen.