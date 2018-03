Infrastruktur Dörfer auf der Überholspur

Crailsheim / Johannes Ihle

Endlich schnelles Internet: Davon träumen viele. In den Crailsheimer Ortsteilen Wegses, Schüttberg, Oßhalden, Lohr und Mittelmühle sowie in der Gemeinde Kreßberg wird der Traum nun Realität. Bei einem Informationsabend in der alten Schule in Westgartshausen informierten Michael Enßlin von der Firma „Geo Data“ aus Westhausen, die für die Planung des Breitbandausbaus zuständig ist, und Gerhard Schacht von der Stadt Crailsheim die Bürger über den aktuellen Stand.

„2015 kam Kreßberg auf uns zu“, sagte Schacht. „Hintergrund ist das liebe Geld.“ Wird über Gemeindegrenzen hinaus zusammengearbeitet, gibt es nämlich zehn Prozent mehr Förderung durch das Land. Im Dezember 2015 fiel dann der Beschluss: Die Stadt Crailsheim und die Gemeinde Kreßberg schließen sich zusammen und stellen einen interkommunalen Förderantrag.

Rechnete die Stadt Crailsheim damals noch mit Kosten von rund 400 000 Euro, stiegen diese im September 2016 auf rund 730 000 Euro an. Der Hauptgrund: Bis dahin waren nur die Ortsteile Wegses, Schüttberg, Oßhalden und Lohr bedacht gewesen, dann wurde der Weiler Mittelmühle ins Projekt aufgenommen, weil sich dadurch mit einem geringen Aufwand die Anbindung des Netzes Kreßberg/Crailsheim an des Netz der Gemeinden Stimpfach und Fichtenau ermöglichen lässt. Das wiederum könnte sich positiv auf die Netzbetreiber-Ausschreibung auswirken.

Mittlerweile ist der Förderantrag bewilligt. Der gesamte Breitbandausbau wird mit rund 2,5 Millionen Euro bezuschusst. Davon gehen rund 405 000 Euro an die Stadt Crailsheim. Somit liegt der städtische Eigenanteil bei etwa 325 000 Euro. „Ob das reicht bei der aktuellen Entwicklung der Bauplatzpreise, wird man sehen“, sagte Enßlin. Auch der Boom in der Baubranche lasse die Kosten in die Höhe steigen. Sowohl die Preise für Tiefbauarbeiten als auch Materialkosten führten zu Preissteigerungen.

Für die Crailsheimer Stadtteile ist ein Fibre-to-the-Building-­Anschluss (FTTB) geplant. Das heißt, das Glasfaserkabel wird bis an das Gebäude verlegt. Daher sind ab morgen Hausbegehungen geplant. Dabei wird sich Enßlin vor Ort mit den Eigentümern die Situation anschauen und einen Plan aufstellen.

Der Baubeginn ist für kommenden September anberaumt. Zunächst soll eine Haupttrasse zwischen Lohr und Marktlustenau entstehen, von der die einzelnen Orte abgezweigt werden. Die Fertigstellung des Projekts ist für das zweite Quartal 2019 angedacht.

Ende 2019 schnelles Internet

Einen Netzbetreiber könnte es zu diesem Zeitpunkt auch schon geben. Allerdings wird die Inbetriebnahme voraussichtlich erst Ende 2019 über die Bühne gehen. „Die Ausschreibung soll Ende dieses Jahres stattfinden und dauert drei Monate. Danach hat der Netzbetreiber ein Jahr Zeit, um das Netz anzuschließen“, erklärte Kreßbergs Bürgermeister Robert Fischer.

Das Waldtanner Rathaus ist federführend für das Projekt zuständig, weil der Kreßberger Anteil daran größer ist als der Crailsheimer. „Wenn alles abgeschlossen ist, ist die Versorgung in den kleinen Dörfern schneller als in Crailsheim“, stellte der Westgartshausener Ortsvorsteher Hermann Wagner fest.

Info Termine für Hausbegehungen können unter Telefon 0 73 63 / 96 04 54 vereinbart werden.